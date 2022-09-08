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Госсекретарь США Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев на фоне выделения Вашингтоном еще более $2 млрд военной помощи Украине и соседним странам, сообщило агентство AFP.

Как уточняет Bloomberg, поездка Блинкена приурочена к празднованию Украиной Дня независимости 24 августа и призвана продемонстрировать поддержку Вашингтоном Киева. Этот визит стал третьим для Блинкена с начала российской спецоперации и пятым в роли главы госдепартамента.

Информацию о выделении $2 млрд помощи Украине подтвердил также источник Reuters, уточнивший, что речь идет о военной помощи Украине и еще 18 соседним странам, которым «может угрожать российская агрессия». При этом, сколько из этих средств будет выделено непосредственно Украине, пока неизвестно.

Ранее сегодня министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что президент страны Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $675 млн. Новый пакет помощи включает в себя противорадиолокационные ракеты HARM, 105-мм гаубицы M101 и снаряды к ним, джипы Humvee, противотанковые системы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним

В конце августа Байден объявил о выделении пакета помощи для Украины в размере $2,98 млрд. Ожидается, что этот транш позволит Украине закупить системы ПВО, артиллерийские системы, различные боеприпасы, беспилотники и радары для обеспечения «долгосрочной самообороны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных