Госсекретарь США Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев на фоне выделения Вашингтоном еще более $2 млрд военной помощи Украине и соседним странам, сообщило агентство AFP.
Как уточняет Bloomberg, поездка Блинкена приурочена к празднованию Украиной Дня независимости 24 августа и призвана продемонстрировать поддержку Вашингтоном Киева. Этот визит стал третьим для Блинкена с начала российской спецоперации и пятым в роли главы госдепартамента.
Информацию о выделении $2 млрд помощи Украине подтвердил также источник Reuters, уточнивший, что речь идет о военной помощи Украине и еще 18 соседним странам, которым «может угрожать российская агрессия». При этом, сколько из этих средств будет выделено непосредственно Украине, пока неизвестно.
Ранее сегодня министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что президент страны Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $675 млн. Новый пакет помощи включает в себя противорадиолокационные ракеты HARM, 105-мм гаубицы M101 и снаряды к ним, джипы Humvee, противотанковые системы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним
В конце августа Байден объявил о выделении пакета помощи для Украины в размере $2,98 млрд. Ожидается, что этот транш позволит Украине закупить системы ПВО, артиллерийские системы, различные боеприпасы, беспилотники и радары для обеспечения «долгосрочной самообороны».
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