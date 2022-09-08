Госсекретарь США Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев

Информацию о выделении $2 млрд помощи Украине подтвердил также источник Reuters, уточнивший, что речь идет о военной помощи Украине и еще 18 соседним странам, которым «может угрожать российская агрессия». При этом, сколько из этих средств будет выделено непосредственно Украине, пока неизвестно.