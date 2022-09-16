США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $600 млн

8 сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на $675 млн. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, госдепартамент США сообщил конгрессу о планах выделить еще $2 млрд военной помощи Украине и соседним странам. Уточняется, что $1 млрд пойдет на укрепление безопасности Украины, а еще $1 млрд передадут соседям.