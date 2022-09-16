США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $600 млн
Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительно до $600 млн военной помощи, соответствующий меморандум опубликован на сайте Белого дома.
Своим документом Байден делегировал госсекретарю полномочия по выделении до $600 млн на «оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на образование и обучение военных, необходимые для оказания помощи Украине».
В Пентагоне уточнили, что в новый пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, около 36 000 105-мм артиллерийских снарядов, 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов, 4 противоартиллерийских радара, четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, противопехотные мины Claymore, приборы ночного видения, стрелковое оружие и боеприпасы.
Всего после 24 февраля США предоставили Украине помощь в области госбезопасности на $15,1 млрд, добавили в Пентагоне.
8 сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на $675 млн. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, госдепартамент США сообщил конгрессу о планах выделить еще $2 млрд военной помощи Украине и соседним странам. Уточняется, что $1 млрд пойдет на укрепление безопасности Украины, а еще $1 млрд передадут соседям.
По данным газеты The Wall Street Journal, Киев продолжает настаивать на поставках из США дальнобойных баллистических ракет ATACMS, однако Вашингтон пока не собирается этого делать, опасаясь эскалации конфликта, сообщал CNN. Накануне МИД РФ заявил, что если США примут решение о поставке Украине ракет большей дальности, то они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта.
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