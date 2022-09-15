CNN: США пока не намерены поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Вашингтон в данный момент не готов передать Киеву дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
«США, по крайней мере на данный момент, не готовы предоставлять украинским силам армейские тактические ракетные комплексы большой дальности, также известные как ATACMS, которые те запрашивали в течение нескольких месяцев», – утверждает телеканал.
ATACMS — тактическая баллистическая ракета американской компании Lockheed Martin, которую можно запускать на расстояние до 300 км из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS. Эту систему украинские войска применяют против российских Вооруженных сил.
Вашингтон считает, что поставляемых в данный момент вооружений достаточно, отмечает CNN, а снабжение ВСУ данными ракетами может привести к эскалации конфликта. Поставляемые сейчас Украине ракеты к HIMARS имеют максимальную дальность почти 79 км.
О том, что США не будут передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, заявил еще в конце июля помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на форуме Аспенского института. Он добавил, что США не допустят развития военных действий, которые могут привести к Третьей мировой войне.
Украина, тем не менее, вновь намерена запросить эти ракеты, выяснила ранее газета The Wall Street Journal. Посол России в США Анатолий Антонов после этого заявил, что поставки подобных вооружений, способных бить по российским городам, будут означать «прямое втягивание США в военное противостояние с Россией».
Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если США примут решение о поставке Украине ракет большей дальности, то они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта.
На прошлой неделе президент США Джо Байден одобрил выделение нового пакета помощи Украине на $675 млн. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, Пентагон выделил Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, 100 бронированных автомобилей, более 5000 противотанковых систем, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, системы ночного видения и др.
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