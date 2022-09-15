CNN: США пока не намерены поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS

О том, что США не будут передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, заявил еще в конце июля помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на форуме Аспенского института. Он добавил, что США не допустят развития военных действий, которые могут привести к Третьей мировой войне.