МИД предупредил США о последствиях поставок Украине ракет большей дальности

На прошлой неделе президент США Джо Байден одобрил выделение нового пакета помощи Украине на $675 млн. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, Пентагон выделил Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, 100 бронированных автомобилей, более 5000 противотанковых систем, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, системы ночного видения и др.