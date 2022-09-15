МИД предупредил США о последствиях поставок Украине ракет большей дальности
Если США примут решение о поставке Украине ракет большей дальности, то они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«США демонстрируют свою заинтересованность в максимальном затягивании боевых действий на Украине и, конечно, в контроле над этой ситуацией, то есть речь идет о прямой вовлеченности США в боевые действия», — подчеркнула она.
По словам дипломата, если США примут решение о поставке Киеву ракет большей дальности, то Россия оставит за собой право адекватно реагировать на это.
На прошлой неделе президент США Джо Байден одобрил выделение нового пакета помощи Украине на $675 млн. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, Пентагон выделил Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, 100 бронированных автомобилей, более 5000 противотанковых систем, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, системы ночного видения и др.
12 сентября газета The Wall Street Journal сообщила о намерении Киева запросить у Вашингтона в том числе дальнобойные ракеты ATACMS. Посол России в США Анатолий Антонов после этого заявил, что поставки подобных вооружений, способных бить по российским городам, будут означать «прямое втягивание США в военное противостояние с Россией».
5 июня президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия начнет наносить удары по новым объектам на Украине. По его словам, «возня вокруг дополнительных поставок вооружения» происходит с целью затягивания конфликта.
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