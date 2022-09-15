Посол Антонов предупредил США о последствиях поставок Украине ракет ATACMS

Он указал на то, что эти снаряды могут наносить удары на расстоянии до 300 км. Если данное оружие будет находиться у ВСУ, оно сможет достичь крупных российских городов, а также объектов промышленности и транспорта. «Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — заключил Антонов.