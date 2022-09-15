Посол Антонов предупредил США о последствиях поставок Украине ракет ATACMS
Поставки Украине американских баллистических ракет ATACMS втянут Вашингтон в военный конфликт с Москвой, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью для «РИА Новости».
Он указал на то, что эти снаряды могут наносить удары на расстоянии до 300 км. Если данное оружие будет находиться у ВСУ, оно сможет достичь крупных российских городов, а также объектов промышленности и транспорта. «Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — заключил Антонов.
«Обстреливаются населенные пункты Донбасса, гибнут мирные невинные люди. Посмотрите, сколько свастики и нацистской символики на украинской военной технике. Если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то очевидно, при наличии у этих вояк дальнобойных американских ракет, они ничтоже сумняшеся применят их и по нашей стране», – добавил посол.
Украина собирается направить США новый запрос, в котором будут фигурировать ракеты ATACMS, об этом 12 сентября сообщила газета The Wall Street Journal. Также Киев намерен запросить противокорабельные ракеты Harpoon, снаряды для РСЗО HIMARS, танки, беспилотники, артиллерийские системы.
ATACMS — тактическая баллистическая ракета американской компании Lockheed Martin, которую можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS. Эту систему украинские войска применяют против российских вооруженных сил.
США не будут передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, заявил в конце июля помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на форуме Аспенского института. Он добавил, что США не допустят развития военных действий, которые могут привести к Третьей мировой войне.
5 июня президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия начнет наносить удары по новым объектам на Украине. По его словам, «возня вокруг дополнительных поставок вооружения» происходит с целью затягивания конфликта.
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