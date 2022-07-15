Полянский: Россия не забудет Западу поставки оружия Украине
Россия не забудет западным странам, как они поставляли вооружения Киеву, от которых гибли мирные украинцы и россияне, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Возьмем, к примеру, Германию или Францию. Как мы сможем забыть об этом на более позднем этапе и начать с нуля, когда мы знаем, что немецкая артиллерия убивает людей в России и на Украине, спустя 75 лет после победы во Второй мировой войне Советского Союза», - отметил дипломат (цитата по «РИА Новости»).
В начале июня Шольц пообещал поставить Киеву современные системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также современную радиолокационную станцию и 12 гаубиц PzH 2000. Представитель минобороны Германии позднее рассказал, что в резерве бундесвера нет ракет ПВО и радара слежения, которые Шольц пообещал Украине. Однако поставки Киеву могут идти напрямую от военно-промышленного комплекса.
5 июня президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия начнет наносить удары по новым объектам на Украине. По его словам, «возня вокруг дополнительных поставок вооружения» происходит с целью затягивания конфликта. В связи с этими поставками постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия оставляет за собой право нанести удары по центрам принятия решений о применении реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украине.
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