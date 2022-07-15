Полянский: Россия не забудет Западу поставки оружия Украине

«Возьмем, к примеру, Германию или Францию. Как мы сможем забыть об этом на более позднем этапе и начать с нуля, когда мы знаем, что немецкая артиллерия убивает людей в России и на Украине, спустя 75 лет после победы во Второй мировой войне Советского Союза», - отметил дипломат (цитата по «РИА Новости»).