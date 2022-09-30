Путин: люди в ходе референдумов «сделали однозначный выбор»
В ходе референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях сделали свой однозначный выбор, сегодня будут подписаны договоры о принятии новых субъектов в состав РФ, об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Кремле.
«Итоги [референдумов] подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области», — сказал он.
Путин также подчеркнул, что Россия не предаст выбор людей, которые приняли решение присоединиться к России. Он пообещал восстановить разрушенные города, развивать социальные институты, сделать все возможное, чтобы «граждане в новых регионах чувствовали поддержку всех народов страны».
с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
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