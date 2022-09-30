Путин: люди в ходе референдумов «сделали однозначный выбор»

с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.