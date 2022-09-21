Путин заявил о желании Запада разобщить и уничтожить Россию
Запад ведет агрессивную политику в отношении России, а также стремится ослабить и уничтожить страну. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам России. Трансляцию вел телеканал «Россия 1».
По его словам, западные страны «пытаются блокировать, подавить любые суверенные и самостоятельные центры развития, чтобы и дальше навязывать другим странам и народам свою волю».
«Цель этого Запада — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну», — сказал Путин. Президент заявил, что западные государства открыто говорят о стремлении «расколоть» Россию, как это когда-то произошло с СССР.
Путин также обвинил Запад в «тотальной русофобии». По словам российского лидера, власти западных стран «десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России».
В связи с этим президент объявил о проведении частичной мобилизации. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — заявил президент.
Указ об этом уже подписан и опубликован на сайте Кремля. Мобилизация начнется с 21 сентября. Контракты, подписанные с военнослужащими, будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. Исключения составляют только случаи увольнения по возрасту, состоянию здоровья и в связи с лишением свободы по приговору суда.
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