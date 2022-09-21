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Политика

Путин заявил о желании Запада разобщить и уничтожить Россию

Ведомости

Запад ведет агрессивную политику в отношении России, а также стремится ослабить и уничтожить страну. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам России. Трансляцию вел телеканал «Россия 1».

По его словам, западные страны «пытаются блокировать, подавить любые суверенные и самостоятельные центры развития, чтобы и дальше навязывать другим странам и народам свою волю». 

«Цель этого Запада — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну», — сказал Путин. Президент заявил, что западные государства открыто говорят о стремлении «расколоть» Россию, как это когда-то произошло с СССР.

Путин также обвинил Запад в «тотальной русофобии». По словам российского лидера, власти западных стран «десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России». 

В связи с этим президент объявил о проведении частичной мобилизации. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — заявил президент.

Указ об этом уже подписан и опубликован на сайте Кремля. Мобилизация начнется с 21 сентября. Контракты, подписанные с военнослужащими, будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. Исключения составляют только случаи увольнения по возрасту, состоянию здоровья и в связи с лишением свободы по приговору суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных