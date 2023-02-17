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Небензя: у России больше не осталось доверия к Западу

Ведомости

У России больше не осталось доверия к Западу и каким-либо обещаниям его представителей, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

На заседании Совбеза ООН, созванном в связи с годовщиной резолюции, утвердившей комплекс мер по выполнению минских соглашений, дипломат обратился к западным членам СБ, заявив, что  «жить как прежде» уже не получится. Москва, отметил он, видит, что Западу «не интересно» строить систему безопасности вместе с Россией, она может быть направлена только против нее. 

«У нас не осталось к вам никакого доверия, и никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить. Ни в отношении нерасширения НАТО на Восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве», – сказал он.

Запад показал свою «недоговороспособность и коварство», сначала создав, а затем и разворошив «неонацистский и националистический улей» на границе с Россией. Пока у Москвы оснований верить в то, что западные страны могут выйти из этого «порочного круга вранья и самообмана», не появилось, добавил Небензя.

Ранее по теме: Лавров рассказал об изменениях во внешней политике с начала военной операции

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва проводит пересмотр обязательств в международных организациях, со стороны которых происходит ущемление интересов страны. По словам дипломата, ведомство проводит соответствующую инвентаризацию: Россия выходит из некоторых конвенций и соглашений, которые уже утратили свою актуальность.

Российские власти прежде неоднократно обвиняли Запад в развязывании против РФ гибридной войны. В частности, в сентябре 2022 г. Лавров заявил, что эти действия обрели «беспрецедентный характер». Он отметил, что целью гибридной войны является разрушение российской экономики и стабильности в стране, а также изоляция РФ на международной арене. 20 января посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что взятый США курс на поражение России «на поле боя» ведет мир к «катастрофическому сценарию».

В конце января Лавров заявил, что гибридная война переросла уже в «почти настоящую».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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