Небензя: у России больше не осталось доверия к Западу

«У нас не осталось к вам никакого доверия, и никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить. Ни в отношении нерасширения НАТО на Восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве», – сказал он.