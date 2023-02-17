Небензя: у России больше не осталось доверия к Западу
У России больше не осталось доверия к Западу и каким-либо обещаниям его представителей, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
На заседании Совбеза ООН, созванном в связи с годовщиной резолюции, утвердившей комплекс мер по выполнению минских соглашений, дипломат обратился к западным членам СБ, заявив, что «жить как прежде» уже не получится. Москва, отметил он, видит, что Западу «не интересно» строить систему безопасности вместе с Россией, она может быть направлена только против нее.
«У нас не осталось к вам никакого доверия, и никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить. Ни в отношении нерасширения НАТО на Восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве», – сказал он.
Запад показал свою «недоговороспособность и коварство», сначала создав, а затем и разворошив «неонацистский и националистический улей» на границе с Россией. Пока у Москвы оснований верить в то, что западные страны могут выйти из этого «порочного круга вранья и самообмана», не появилось, добавил Небензя.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва проводит пересмотр обязательств в международных организациях, со стороны которых происходит ущемление интересов страны. По словам дипломата, ведомство проводит соответствующую инвентаризацию: Россия выходит из некоторых конвенций и соглашений, которые уже утратили свою актуальность.
Российские власти прежде неоднократно обвиняли Запад в развязывании против РФ гибридной войны. В частности, в сентябре 2022 г. Лавров заявил, что эти действия обрели «беспрецедентный характер». Он отметил, что целью гибридной войны является разрушение российской экономики и стабильности в стране, а также изоляция РФ на международной арене. 20 января посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что взятый США курс на поражение России «на поле боя» ведет мир к «катастрофическому сценарию».
В конце января Лавров заявил, что гибридная война переросла уже в «почти настоящую».