Песков: на начальном этапе у России был оптимизм касательно Минских соглашений
На этапе подготовки Минских соглашений Москва не была настроена пессимистично, была цель реализовать эти договоренности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Нет, конечно, была цель выполнить реализовать эти договоренности и выйти на урегулирование», – ответил он на вопрос, не было бы пессимизма у Кремля на этапе подготовки к Минским соглашениям.
Так Песков прокомментировал заявление экс-помощника президента Владислава Суркова о том, что при разработке минских соглашений он изначально не рассчитывал на их выполнение.
Песков отметил, что определенный пессимизм появился уже на заключительной стадии, когда Киев, Берлин и Париж «пытаются обрушить последовательность обязательств».
«После того, как и Киев, и Берлин, и Париж, непосредственные участники этого процесса, в открытую заявили, что это был камуфляж подготовки Киева к силовому решению проблемы. Никто не собирался выполнять этого, все было ясно», – добавил он.
На вопрос журналистов, означает ли заявление Суркова, что в Кремле были разногласия по этому вопросу, Песков посоветовал обратиться к самому экс-советнику президента.
Опубликованное интервью Суркова директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову состоит из четырех вопросов, на которые бывший помощник президента отвечает либо «да», либо «нет». На вопрос о том, исходил ли при работе над минскими соглашениями Сурков из того, что они должны быть выполнены, он ответил отрицательно.
Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, которые завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции.
7 декабря 2022 г. экс-канцлер ФРГ Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время». В конце декабря слова Меркель подтвердил и бывший президент Франции Франсуа Олланд, который принимал участие в подписании договоренностей.