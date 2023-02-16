Сурков заявил, что не рассчитывал на выполнение минских соглашений

Чеснаков напомнил, что за неделю до СВО политик предрек расширение западных границ России. Сурков заявил, что удовлетворен «тем, как именно это сделано». Он также согласился с оценкой, что российская армия действует эффективно. На вопрос о возможности нормализации отношений России и Запада в обозримом будущем, Сурков также ответил утвердительно.