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Зеленский признал, что не собирался выполнять минские соглашения

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самостоятельно принял решение отказаться от выполнения минских соглашений. Об этом он рассказал в интервью изданию Spiegel.

«Что касается "Минска" в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», – отметил Зеленский. По его словам, в минских договоренностях не было желания сохранить независимость Украине.

«Я сказал ему [президенту России Владимиру Путину] то же, что и двум другим. Они удивились и ответили: "Если бы мы знали заранее, что вы измените смысл нашей встречи, то проблемы были бы еще до саммита"», – добавил украинский президент.

7 декабря 2022 г. экс-канцлер ФРГ Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время». В конце декабря слова Меркель подтвердил и бывший президент Франции Франсуа Олланд, который принимал участие в подписании договоренностей.

В МИД РФ заявление Меркель сочли «заявкой на трибунал», в Кремле же невыполнение условий соглашений назвали предтечей спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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