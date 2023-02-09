Зеленский признал, что не собирался выполнять минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самостоятельно принял решение отказаться от выполнения минских соглашений. Об этом он рассказал в интервью изданию Spiegel.
«Что касается "Минска" в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», – отметил Зеленский. По его словам, в минских договоренностях не было желания сохранить независимость Украине.
«Я сказал ему [президенту России Владимиру Путину] то же, что и двум другим. Они удивились и ответили: "Если бы мы знали заранее, что вы измените смысл нашей встречи, то проблемы были бы еще до саммита"», – добавил украинский президент.
7 декабря 2022 г. экс-канцлер ФРГ Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время». В конце декабря слова Меркель подтвердил и бывший президент Франции Франсуа Олланд, который принимал участие в подписании договоренностей.
В МИД РФ заявление Меркель сочли «заявкой на трибунал», в Кремле же невыполнение условий соглашений назвали предтечей спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 г.