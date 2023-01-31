Кремль: заявления Запада о минских соглашениях подтверждают правильность начала СВО

«Мы знаем, что и Порошенко, и Меркель, и Олланд они подтвердили, что для них, а это значит и для Украины, Франции, Германии минские соглашения были ничем иным как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения именно подготовить Украину к тому, чтобы силой решить проблему Донбасса. Это лишний раз подчеркивает, что Путин сделал все абсолютно правильно, приняв решение начать спецоперацию, чтобы спасти людей, которые живут на Донбасса», – рассказал он журналистам.