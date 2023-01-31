Кремль: заявления Запада о минских соглашениях подтверждают правильность начала СВО
Заявления западных политиков о роли минских соглашений 2014-2015 гг. лишь подтверждают правильность решения президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что и Порошенко, и Меркель, и Олланд они подтвердили, что для них, а это значит и для Украины, Франции, Германии минские соглашения были ничем иным как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения именно подготовить Украину к тому, чтобы силой решить проблему Донбасса. Это лишний раз подчеркивает, что Путин сделал все абсолютно правильно, приняв решение начать спецоперацию, чтобы спасти людей, которые живут на Донбасса», – рассказал он журналистам.
7 декабря 2022 г. экс-канцлер ФРГ Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время». В конце декабря слова Меркель подтвердил и бывший президент Франции Франсуа Олланд, который принимал участие в подписании договоренностей.
Экс-президент Украины Петр Порошенко в свою очередь заявил, что минские соглашения дали Украине восемь лет на строительство своей армии и антироссийской международной коалиции.
В МИД РФ заявление Меркель сочли «заявкой на трибунал», в Кремле же невыполнение условий соглашений назвали предтечей спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 г.
Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, которые завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции.