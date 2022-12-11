В Кремле сочли невыполнение минских соглашений предтечей СВО
Предтечей начала военной спецоперации на Украине стало невыполнение минских соглашений их участниками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос о том, понимала ли Россия, что ее обманывают насчет «Минска-2».
«Со временем, конечно, это стало очевидно. И опять же, президент [России Владимир] Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Вот это все как раз является предтечей специальной военной операции», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, которые завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево.
Минский комплекс мер предполагал прекращение огня на юго-востоке страны, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение конституционной реформы на Украине. Ее результатом должна была стать децентрализация власти на Украине с учетом предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.
7 декабря экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время».
Президент Путин с самого начала говорил, что Киев не хочет выполнять минские соглашения и тянет время, отмечал на фоне заявления Меркель Песков.