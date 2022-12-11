В Кремле сочли невыполнение минских соглашений предтечей СВО

«Со временем, конечно, это стало очевидно. И опять же, президент [России Владимир] Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Вот это все как раз является предтечей специальной военной операции», — сказал Песков (цитата по ТАСС).