Песков: Путин с самого начала говорил, что Киев тянет время с помощью минских соглашений

Однако украинские власти таки не выполнили свои обязательства в рамках соглашений. 22 февраля 2022 г. Россия признала независимость ДНР И ЛНР. Путин заявил, что минские соглашения были «убиты» еще задолго до этого. После признания республики обратились к РФ за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками».