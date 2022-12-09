Песков: Путин с самого начала говорил, что Киев тянет время с помощью минских соглашений
Президент России Владимир Путин с самого начала говорил, что Киев не хочет выполнять минские соглашения и тянет время, напомнил слова Путине его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Я верю в искренность и мудрость президента РФ Владимира Путина, который с самого начала говорил, что Украина тянет время, что Украина не хочет выполнять минские обязательства, и он призывал все страны подтвердить свои подписи действиями», — сказал пресс-секретарь президента в эфире «Первого канала».
Он добавил, что остальные государства «мурыжили» ситуацию, их бездействие «имеет последствия сейчас».
7 декабря экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время».
Слова экс-канцлера ФРГ прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала высказывание Меркель «заявкой на трибунал». По ее словам, подобное признание прозвучало впервые и лишь подтвердило то, «о чем [российские власти] говорили много лет».
Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, которые завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево.
Минский комплекс мер предполагал прекращение огня на юго-востоке страны, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение конституционной реформы на Украине. Ее результатом должна была стать децентрализация власти на Украине с учетом предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.
Однако украинские власти таки не выполнили свои обязательства в рамках соглашений. 22 февраля 2022 г. Россия признала независимость ДНР И ЛНР. Путин заявил, что минские соглашения были «убиты» еще задолго до этого. После признания республики обратились к РФ за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками».
24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.