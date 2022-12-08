Захарова назвала «заявкой на трибунал» слова Меркель о минских соглашениях

«Им нужен был конфликт, они были готовы на него еще тогда, в 2015 г. Это (то, что сказала Меркель) — конкретная заявка на трибунал. Получили бесценное доказательство того, о чем говорили много лет. Это была преступная провокация», – рассказала она.