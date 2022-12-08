Захарова назвала «заявкой на трибунал» слова Меркель о минских соглашениях
Заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что минские соглашения были подписаны с целью «дать Украине время», является, по сути, заявкой на трибунал. С таким мнением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Им нужен был конфликт, они были готовы на него еще тогда, в 2015 г. Это (то, что сказала Меркель) — конкретная заявка на трибунал. Получили бесценное доказательство того, о чем говорили много лет. Это была преступная провокация», – рассказала она.
Захарова пояснила, что подобное признание впервые прозвучало так четко, причем от лидера страны, имевшей колоссальное влияние на «политические брожение внутри как бы суверенной Украины». Внутри Германии, по ее оценке, и формировались те политические элиты, которые затем и «творили историю» современной Украины.
Ранее Меркель в интервью газете Die Zeit рассказала, что «все понимали»: конфликт на востоке Украины был заморожен, а не решен, однако заморозка дала Киеву «бесценное время».
Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Минский комплекс мер предполагал прекращение огня на юго-востоке страны, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение конституционной реформы на Украине. Ее результатом должна была стать децентрализация власти на Украине с учетом предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.
Украина так и не выполнила своих обязательств в рамках договоренностей, также она отказывалась от прямых переговоров с представителями ДНР и ЛНР. 22 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин назвал «убитыми» минские соглашения задолго до признания Россией в феврале ДНР и ЛНР.
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