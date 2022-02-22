Путин назвал минские соглашения убитыми задолго до признания ДНР и ЛНР

Минский комплекс мер предполагает прекращение огня на юго-востоке страны, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение конституционной реформы на Украине. Ее результатом должна была стать децентрализация власти на Украине с учетом предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Однако Украина так и не выполнила свои обязательства в рамках договоренностей, также она отказывалась от прямых переговоров с представителями ДНР и ЛНР.