Путин назвал минские соглашения убитыми задолго до признания ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин заявил, что Минские соглашения были убиты киевскими властями задолго до признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. Слова главы государства приводит агентство ТАСС.
Путин отметил, что власти Украины публично заявляли об отсутствии планов исполнять минские соглашения, а Россия не могла дальше терпеть геноцид народа Донбасса.
«Все остальные годы <…> усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями», — сказал Путин.
В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».
Минский комплекс мер предполагает прекращение огня на юго-востоке страны, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение конституционной реформы на Украине. Ее результатом должна была стать децентрализация власти на Украине с учетом предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Однако Украина так и не выполнила свои обязательства в рамках договоренностей, также она отказывалась от прямых переговоров с представителями ДНР и ЛНР.