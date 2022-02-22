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Путин ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), сообщается на сайте Кремля. Ранее сегодня инициативы одобрили Госдума и Совет Федерации.

Документы вступают в силу со дня опубликования. Договоры подтверждают нацеленность России «на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества» с обеими республиками.

«В договоре содержатся положения, предусматривающие сотрудничество по широкому спектру направлений в политической, экономической, социальной, военной, гуманитарной сферах», — уточнили в Кремле.

Путин объявил о признании Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР вчера вечером. Также глава государства подписал соответствующие указы. Этому шагу предшествовали обращения глав обеих республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту, где они попросили призвать суверенитет территорий ради защиты населения от агрессии украинских силовиков.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после силового госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.

Решение России осудили в США, Европейском союзе (ЕС), на Украине и ряде других государств, призвав отменить данный шаг. Сегодня Лондон ввел санкции в отношении пяти российских банков, а также трех миллиардеров. Ограничительные меры анонсировали также в ЕС. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц приостановил сертификацию оператора газопровода «Северный поток — 2».

Ранее по теме: Как Госдума и Совет Федерации обсуждали независимость ДНР и ЛНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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