Великобритания введет санкции против пяти российских банков
Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, соответствующий документ опубликован на сайте британского правительства. Решение принято после признания Москвой суверенитета самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Ограничения наложены на банк «Россия», «Черноморский банк развития и реконструкции», Генбанк, «Индустриальный сберегательный банк» и Промсвязьбанк. Санкции предполагают запрет на осуществление операций с данными кредитными организациями.
Первые четыре банка работают в Крыму и тем самым угрожают якобы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, следует из документа Лондона. Относительно банка «Россия» также сказано, что он находится в собственности российских миллиардеров, напрямую связанных с президентом Владимиром Путиным, и поддерживает политику Москвы.
Промсвязьбанк же обслуживает государственный оборонный заказ и финансирует российские предприятия оборонно-промышленного комплекса. Его деятельность Великобритания также считает угрозой территориальной целостности Украины.
Вдобавок санкции вводятся в отношении акционера банка «Россия», члена совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко, члена совета директоров «СМП банка» Бориса Ротенберга и председателя совета директоров «Национальных телематических систем» Игоря Ротенберга.
«Мы вводим санкции против трех богатейших лиц — Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Любые активы, которые они имеют в Соединенном Королевстве, будут заморожены. Этим лицам будет запрещен въезд. Мы запретим любым британским организациям и гражданам иметь какие-либо контакты с ними», — сказал Джонсон.
Ранее сегодня британский премьер-министр пообещал нанести «сильный удар» санкциями по России после признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В сегодняшнем выступлении он отметил, что Лондон предпринял первые шаги и ждет дальнейших действий от Европейского союза и США. ЕС сегодня также объявит об ограничительных мерах, в том числе наложит запрет на операции с российскими государственными облигациями, сообщил ранее Reuters со ссылкой на источники.
Вчера главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик, чтобы защитить местное население. После этого состоялось заседание Совета безопасности, в ходе которого главы министерств и ведомств поддержали данную инициативу. Вечером Путин выступил с обращением, где объявил о признании самопровозглашенных республик, и подписал соответствующие указы. Сегодня Госдума и Совет Федерации одобрили федеральный закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после силового госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.