Джонсон пообещал России «сильный удар» от санкций
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал «сильный удар» санкциями по России после признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Слова главы британского правительства передает BBC.
«Санкции очень сильно ударят по России и мы сделаем гораздо больше, если произойдет вторжение», — сказал Джонсон. «Не сомневайтесь, если российским компаниям не позволять привлекать капитал на финансовых рынках Соединенного Королевства, если мы снимем фасад российского владения компаниями, собственности, то это будет больно», — добавил он. По словам британского премьера, пакет международных санкций будет введен «немедленно».
«Это только первый шквал санкций, потому что мы считаем, что впереди будет больше российского иррационального поведения», — заявил Джонсон. При этом он подчеркнул наличие доказательств того, что «президент Путин действительно стремится к полномасштабному вторжению в Украину». «Это будет совершенно катастрофично», — резюмировал глава правительства Британии.
17 февраля обострилась ситуация на востоке Украины. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.