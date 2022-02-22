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Джонсон пообещал России «сильный удар» от санкций

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал «сильный удар» санкциями по России после признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Слова главы британского правительства передает BBC.

«Санкции очень сильно ударят по России и мы сделаем гораздо больше, если произойдет вторжение», — сказал Джонсон. «Не сомневайтесь, если российским компаниям не позволять привлекать капитал на финансовых рынках Соединенного Королевства, если мы снимем фасад российского владения компаниями, собственности, то это будет больно», — добавил он. По словам британского премьера, пакет международных санкций будет введен «немедленно».

«Это только первый шквал санкций, потому что мы считаем, что впереди будет больше российского иррационального поведения», — заявил Джонсон. При этом он подчеркнул наличие доказательств того, что «президент Путин действительно стремится к полномасштабному вторжению в Украину». «Это будет совершенно катастрофично», — резюмировал глава правительства Британии.

17 февраля обострилась ситуация на востоке Украины. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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