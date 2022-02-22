Джонсон пообещал России «сильный удар» от санкций

«Санкции очень сильно ударят по России и мы сделаем гораздо больше, если произойдет вторжение», — сказал Джонсон. «Не сомневайтесь, если российским компаниям не позволять привлекать капитал на финансовых рынках Соединенного Королевства, если мы снимем фасад российского владения компаниями, собственности, то это будет больно», — добавил он. По словам британского премьера, пакет международных санкций будет введен «немедленно».