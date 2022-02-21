Велики ли экономические риски от признания ДНР и ЛНР

На сегодняшний день нет четкого понимания, какими могут быть санкции на экспорт российских энергоносителей, отметила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Скорее всего, речь может идти о своего рода пропорциональном сокращении закупок российской нефти основными европейскими потребителями, полагает она. По опыту введения европейского эмбарго в отношении иранской нефти в 2012 г., когда заключение новых контрактов было запрещено сразу после его введения, но поставки в рамках текущих соглашений продолжались еще несколько месяцев, можно сказать, что потенциальные санкции в отношении российских поставок будут иметь похожий характер, что не приведет к резкому скачку цен, уверена эксперт. В случае вынужденного ухода из Европы российская нефть может начать вытеснять из АТР ближневосточную, но при этом значительно вырастут затраты на ее транспортировку, добавила Белова.