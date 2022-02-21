Велики ли экономические риски от признания ДНР и ЛНР

Велики ли экономические риски от признания ДНР и ЛНРКурс доллара может превысить 100 рублей, но ненадолго
Члены Совета безопасности единогласно высказались в пользу признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. После чего президент Владимир Путин в обращении к нации подробно рассказал, почему такое решение нужно незамедлительно принять. «Ведомости» вспомнили, какие санкции обещали России, а также поговорили с аналитиками, насколько велики риски для экономики и как власти могут их купировать.
■ Ограничение экспорта и торговое эмбарго
Иностранные СМИ сообщали о том, что власти США и ЕС рассматривают блокировку поставок сырья из России, в том числе энергоносителей, ограничения на экспорт российского оружия. Кроме этого рассматриваются санкции на ввоз в Россию технологий и сложного оборудования.
■ Санкции против финансового сектора
Администрация США подготовила санкции против Москвы, запрещающие американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских кредитных организаций, сообщило 21 февраля агентство Reuters. Эти меры направлены на то, чтобы нанести ущерб российской экономике, разорвав межбанковские корреспондентские цепочки. До этого сообщалось, что страны Запада обсуждают санкции, направленные на ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT. Впрочем, представители Белого дома уточняли, что пакет санкций стран Запада против России в случае ее вторжения на Украину не включает ограничений на экспорт энергоносителей, а также отключение от SWIFT.
■ Британские санкции
10 февраля парламент Великобритании внес изменения в законодательство, которые расширяют круг связанных с Россией лиц, в отношении которых можно будет вводить санкции в случае «вторжения» России на Украину. Закон о санкциях против России уже был одобрен и вступил в силу. Согласно документу, под санкции могут попасть химическая промышленность, строительство, ОПК, электроника, энергетика, горнодобывающая промышленность, финансовые услуги, информация, связь и цифровые технологии, транспорт.
■ Госдолг и «Северный поток»
В январе группа демократов сената США во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом внесла законопроект, который предполагает введение санкций против России в случае, если Белый дом увидит «военную эскалацию» со стороны Москвы. Санкции направлены против высокопоставленных гражданских и военных российских чиновников. Кроме того, законопроект включает санкции против банковского сектора РФ, запрет на сделки с российским госдолгом и ужесточение ограничений против газопровода «Северный поток – 2».
Исторические параллели
В 2014 г., когда были введены первые жесткие санкции против России из-за включения в ее состав Крыма, на курс, падение ВВП и стагнацию доходов повлияли не столько ограничения, сколько снижение цен на экспортные российские товары и политика ЦБ, напомнил руководитель направления реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников. В январе – августе 2014 г. средние цены на нефть марки Brent составляли $107,75 за баррель. Пик был зафиксирован 19 июня ($115,19 за баррель). 5 января 2015 г. цены на Brent упали ниже $50, промежуточный минимум был зафиксирован 13 января – $45,13 за баррель. Затем стоимость нефти начала восстанавливаться.
Сейчас главный вопрос в том, как далеко смогут зайти страны Запада в отношении России и как мы будем отвечать, отметил Сальников. Нам есть чем ответить: гораздо более агрессивной, чем в последние годы, переориентацией экспорта на Восток, добавил он.
Ограничения на финансовый сектор для Европы будут негативным фактором, в введении таких санкций заинтересованы только США, полагает Сальников.
На сегодняшний день нет четкого понимания, какими могут быть санкции на экспорт российских энергоносителей, отметила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Скорее всего, речь может идти о своего рода пропорциональном сокращении закупок российской нефти основными европейскими потребителями, полагает она. По опыту введения европейского эмбарго в отношении иранской нефти в 2012 г., когда заключение новых контрактов было запрещено сразу после его введения, но поставки в рамках текущих соглашений продолжались еще несколько месяцев, можно сказать, что потенциальные санкции в отношении российских поставок будут иметь похожий характер, что не приведет к резкому скачку цен, уверена эксперт. В случае вынужденного ухода из Европы российская нефть может начать вытеснять из АТР ближневосточную, но при этом значительно вырастут затраты на ее транспортировку, добавила Белова.
Что будет с рублем
На фоне встречи Совета безопасности курс российской валюты резко ослаб: в ходе заседания Совбеза доллар поднимался до 79,7 руб., евро – выше 90 руб. К 21.00 мск американская валюта стоит 79,1 руб. (+1,82 руб.), евро торгуется на 2 руб. дороже – по 89,64 руб.
Сценарий введения всего комплекса мер против финансового сектора вызовет шок на валютном рынке и уже в перспективе нескольких недель мы сможем увидеть рубль на уровне 85–90 к доллару, а при худших сценариях – даже 100, полагает директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС мир инвестиций» Григорий Сосновский. Однако у властей есть отработанный инструментарий, как удержать курс национальной валюты, поэтому падение, во-первых, будет краткосрочным, а во-вторых – не катастрофическим, добавил эксперт.
Во-первых, безусловно, Банк России продлит действующее решение приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила, уверен Сосновский. Во-вторых, накоплен беспрецедентный объем золотовалютных резервов, которые ЦБ может начать тратить ради поддержания рубля, продолжил аналитик. Наконец, никто не отменял повышение ключевой ставки: в худшем случае может повториться сценарий, знакомый нам по 2014 г., когда Банк России на внеочередном заседании повысил ставку сразу на 6,5 п. п. до 17%, резюмировал Сосновский.
Так как территория Донбасса фактически не контролируется Киевом, санкции вряд ли будут такими жесткими, как если бы Россия вводила войска на территорию Украины, добавил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его мнению, рубль может торговаться на уровне 85 по отношению к доллару. Что касается реакции властей, то кроме традиционного инструментария – повышения ключевой ставки и предоставления дополнительной валютной ликвидности банкам – власти могут договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, считает Суверов. Рубль сильно недооценен к доллару, поэтому, если Россия остановится на признании ДНР и ЛНР, возможно, что после всплеска курса доллара к весне рубль укрепится.
Выдержит ли бюджет
Правительство России много месяцев готовится к реакции на признание страной независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил на заседании Совета безопасности премьер-министр Михаил Мишустин. «Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия таких решений. Они, эти риски, уже достаточно хорошо проработаны, нам понятны вопросы, связанные с ограничением в том числе импорта высоких технологий и многого ряда других вопросов», – сказал он.
В случае признания независимости ДНР и ЛНР, очевидно, возникнут новые расходы бюджета – они уже есть и продолжают возникать, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Недавно было принято решение выплатить всем беженцам из республик по 10 000 руб., а бюджеты ЛНР и ДНР, по всей видимости, уже давно зависят от российских субсидий, напомнил он.
Заявления губернаторов из отдаленных от границы с Украиной регионов, например главы Еврейской АО Ростислава Гольдштейна, о готовности принять беженцев могут выглядеть как анекдот, но они объясняются и экономически: там не хватает трудовых ресурсов, добавил Климанов. С другой стороны, по своему составу беженцы обычно относятся к старшим возрастным группам, поэтому их приток будет означать скорее дополнительные социальные обязательства, чем экономический рост, полагает эксперт.
Впрочем, и Донбасс, и Луганск всегда были самодостаточными регионами – но сейчас там разрушена инфраструктура и экономика, добавил Климанов. Многое будет зависеть от того, какова глубина разрушения – если экономику удастся быстро восстановить, то может возникнуть и положительный эффект в том числе для России, резюмировал Климанов.
У российского бюджета сейчас достаточно возможностей для того, чтобы демпфировать негативный эффект санкций и предусмотреть дополнительные расходы бюджета, добавил директор Института народнохозяйственного прогнозирования, член-корреспондент РАН Александр Широв. Очевидно, что в этом году будут сверхплановые доходы, значительная их часть может быть направлена на поддержку ЛНР и ДНР, резюмировал эксперт.
Министерство финансов оценивает возможные дополнительные доходы бюджета в 2022 г. в 1 трлн руб., есть более высокие оценки – до 1,5 трлн руб., правительству нужно просчитать все возможные варианты, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.