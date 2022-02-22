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Reuters: санкции ЕС за признание ДНР и ЛНР затронут госдолг и сотни чиновников

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Пакет санкций, которые Европейский союз (ЕС) планирует ввести против России за признание ею независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), может включать в себя запрет на торговлю российскими государственными облигациями, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц ЕС.

Также в черный список могут попасть депутаты Госдумы, которые поддержали суверенитет ДНР и ЛНР. Кроме того, по данным источника агентства в Еврокомиссии, ограничения распространят на компании и банки, причастные «к финансированию сепаратистской деятельности на востоке Украины». Bloomberg узнал, что санкции могут ввести против госкорпорации ВЭБ.РФ, банка «Россия» и Промсвязьбанка, передает ТАСС.

Еще один источник Reuters заявил, что ДНР и ЛНР могут исключить из соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной. При этом европейские государства не пришли к соглашению по санкциям относительно энергетического сектора. Предполагается, что об ограничениях объявят уже сегодня.

Вчера главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их независимость, чтобы защитить местное население. После этого состоялось заседание Совета безопасности, в ходе которого главы министерств и ведомств поддержали данную инициативу. Вечером Путин выступил с обращением, где объявил о признании самопровозглашенных республик, и подписал соответствующие указы. Сегодня Госдума и Совет Федерации одобрили федеральный закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после силового госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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