Эрдоган назвал неприемлемым признание Россией ДНР и ЛНР

ЕС, НАТО и США осудили решение Москвы. ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание суверенитета ДНР и ЛНР, так как это противоречит минским соглашениям и усилит напряженность в регионе. Президент США Джо Байден уже подписал указ о введении санкций против двух республик. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также анонсировал введение санкций против России со стороны Евросоюза уже 22 февраля.