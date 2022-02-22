Эрдоган назвал неприемлемым признание Россией ДНР и ЛНР
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает турецкое агенство Anadolu.
«Мы считаем решение неприемлемым и призываем стороны придерживаться здравого смысла и международного права», — передает агентство слова президента. При этом он считает «позитивным подходом» предложение президента Украины Владимира Зеленского созвать заседание Совета безопасности ООН при участии Украины, Германии и Турции.
Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных. Парламенты ДНР и ЛНР уже ратифицировали договор.
ЕС, НАТО и США осудили решение Москвы. ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание суверенитета ДНР и ЛНР, так как это противоречит минским соглашениям и усилит напряженность в регионе. Президент США Джо Байден уже подписал указ о введении санкций против двух республик. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также анонсировал введение санкций против России со стороны Евросоюза уже 22 февраля.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также пообещал нанести «сильный удар» санкциями по России «Не сомневайтесь, если российским компаниям не позволять привлекать капитал на финансовых рынках Соединенного Королевства, если мы снимем фасад российского владения компаниями, собственности, то это будет больно», — подчеркнул он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, назвал ожидаемой реакцию Запада на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Дипломат подчеркнул, что западные коллеги за последние десятилетия привыкли «все беды вешать на РФ, обвинять Москву во всем и вся».