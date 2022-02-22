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Экономика

Шольц приостановил сертификацию «Северного потока — 2»

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что поручил приостановить процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» на фоне признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации «Северный поток — 2» не может быть запущен», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Вчера вечером президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, которые объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования.

Сегодня Евросоюз, НАТО и США осудили решение Путина. ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание суверенитета ДНР и ЛНР, пояснив, что это противоречит минским соглашениям и может усилить напряженность в регионе.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал введение 22 февраля санкций против России. Нанести «сильный удар» по стране пообещал также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Канцлер Австрии Карл Нехаммер при этом уточнил, что серьезный санкционный режим ЕС при вступлении в силу затронет и «Северный поток — 2».

Австрия исключила санкции против газового сектора и «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины и имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год. Польша и Украина наряду с США считают его «рычагом давления» Москвы на западных партнеров. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере проекта. Помимо российского «Газпрома» в нем участвуют немецкие Uniper и Wintershall Dea, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie.

29 декабря председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации. В целом строительство «Северного потока — 2» завершили еще в сентябре прошлого года, после этого началась процедура сертификации его оператора Nord Stream 2 AG. В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии приостановило данный процесс, обосновав это требованиями немецкого законодательства, в соответствии с которыми компания должна быть «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства. 26 января «Газпром» сообщил, что Nord Stream 2 AG во исполнение норм немецкого законодательства учредила компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в городе Шверин.

Ранее по теме: Канцлер Австрии допустил включение «Северного потока — 2» в санкционный список

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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