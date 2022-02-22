Канцлер Австрии допустил включение «Северного потока — 2» в санкционный список

Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отмечал, что санкции Евросоюза против России в случае ее вторжения на Украину не коснутся газового сектора и газопровода «Северный поток — 2». Он назвал взаимной с точки зрения энергоснабжения зависимость между Европой и Россией. По его словам, доля возобновляемых источников энергии в Австрии увеличилась, но Австрия «отвергает ядерную энергию». После этого в МИД Франции допустили введение санкций против газопровода, об этом же заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.