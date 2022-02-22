Канцлер Австрии допустил включение «Северного потока — 2» в санкционный список
Серьезный санкционный режим ЕС в случае его вступления в силу затронет и проект газопровода «Северный поток — 2», заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, слова которого передает «РИА Новости».
«Ясно, что если серьезный санкционный режим вступит в силу, то он, конечно, затронет "Северный поток — 2"», — заявил Нехаммер после заседания кризисного кабинета.
Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отмечал, что санкции Евросоюза против России в случае ее вторжения на Украину не коснутся газового сектора и газопровода «Северный поток — 2». Он назвал взаимной с точки зрения энергоснабжения зависимость между Европой и Россией. По его словам, доля возобновляемых источников энергии в Австрии увеличилась, но Австрия «отвергает ядерную энергию». После этого в МИД Франции допустили введение санкций против газопровода, об этом же заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
В ноябре прошлого года Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило сертификацию швейцарской Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») в качестве оператора «Северного потока — 2». Немецкий регулятор обосновал это требованиями законодательства страны, в соответствии с которыми сертифицировать компанию можно лишь тогда, когда она будет «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства. В конце января Nord Stream 2 AG заявила об учреждении «дочки» в Германии, необходимой для успешного окончания процедуры.
Впоследствии регулятор подтвердил создание и регистрацию немецкой компании, но сообщил, что пока не получил все необходимые документы для сертификации трубопровода. По словам главы ведомства, завершения процесса сертификации «Северного потока — 2» едва ли можно ожидать в первой половине 2022 г. Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью «РИА Новости» говорил, что в Германии нет объективных причин затягивать сертификацию газопровода, сам проект он называл искусственно политизированным.