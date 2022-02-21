Признание Донбасса может привести к санкциям против «Северного потока – 2»

Можно предположить, что эта страна похожим образом отнесется также к ДНР и ЛНР, говорит Кашин. Если признание произойдет без масштабной эскалации, то санкции будут умеренными, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Введены санкции будут точно, так как с формальной точки зрения это вполне могут расценить как «продолжение вторжения»: до этого Москва признавала территории под контролем ДНР и ЛНР украинскими.