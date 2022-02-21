Признание Донбасса может привести к санкциям против «Северного потока – 2»Но руководство России к ним готово
Высказывания руководства России по Донбассу вызвали живую реакцию на Западе. После заседания российского Совбеза министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал провести консультации в рамках Совбеза ООН в связи с обращением президента страны Владимира Зеленского по соблюдению Будапештского меморандума 1994 г. В соответствии с ним Москва и Вашингтон обещали территориальную целостность и безопасность страны в обмен на отказ от советского арсенала ядерного оружия.
В поддержку Украины уже выступили и некоторые западные державы. Канада и ее союзники решительно ответят на любые попытки России «нарушить территориальную целостность» Украины, в том числе через признание независимости ее регионов, заявил премьер-министр этой страны Джастин Трюдо.
А министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что признание ДНР и ЛНР является «ключом к реальным намерениям России». Это, по его словам, идет «вразрез с минскими соглашениями», которые Москва подписала семь лет назад. «Мы по-прежнему надеемся, что президент [России Владимир] Путин смягчится <...> но мы должны подготовиться к последствиям, если он этого не сделает», – сказал Уоллес.
Эту реакцию можно назвать ожидаемой. 15 февраля, комментируя поддержку Госдумой обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР, министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан назвал признание республик Донбасса «неприемлемым», а канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против такого сценария.
Эскалация вокруг Украины выгодна в первую очередь США, которые хотят выдавить Россию с энергетического рынка в Европе и продавать ЕС свой газ, уверен германист Александр Камкин. В случае признания ДНР и ЛНР в наибольшей опасности окажется газопровод «Северный поток – 2», ведь именно на него Запад ополчится активнее всего, отмечает эксперт.
Признание ДНР и ЛНР приведет, вероятнее всего, к принятию санкций в отношении как российского руководства, так и предприятий, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Ранее представитель Европейского союза (ЕС) сообщал, что уже согласован пакет санкций ЕС и на случай «вторжения» России, а признание ДНР и ЛНР будет трактоваться как «агрессия».
«Северный поток – 2», скорее всего, не будет частью санкционного пакета, который примут первым делом, уверен Соколов.
Кулеба предложил Совбезу ООН выработать новые «гарантии безопасности Украины». Франция, по заявлению Елисейского дворца, созвала Совбез ООН по сложившейся ситуации. С учетом того что Китай и Россия обладают вето в Совбезе, вряд ли стоит ждать успеха этой инициативы.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отмечает, что Китай не признал ни Абхазию, ни Южную Осетию, но какого-либо недовольства в адрес России не выражал после их признания нашей страной в 2008 г. и даже пытался развивать с Абхазией экономические отношения. Более того, КНР отправила человека со статусом «почетного консула» в Абхазию для решения визовых вопросов, отметил эксперт.
Можно предположить, что эта страна похожим образом отнесется также к ДНР и ЛНР, говорит Кашин. Если признание произойдет без масштабной эскалации, то санкции будут умеренными, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Введены санкции будут точно, так как с формальной точки зрения это вполне могут расценить как «продолжение вторжения»: до этого Москва признавала территории под контролем ДНР и ЛНР украинскими.