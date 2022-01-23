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Австрия исключила санкции против газового сектора и «Северного потока — 2»

Ведомости

Санкции Евросоюза против России в случае ее вторжения на Украину не коснутся газового сектора и газопровода «Северный поток — 2», заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью газете Die Presse.

«Мы в Европе в определенной степени зависим от энергоносителей из России. Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам понадобится тепло и электричество», — цитирует министра Kurier.

Шалленберг назвал взаимной с точки зрения энергоснабжения зависимость между Европой и Россией. Доля возобновляемых источников энергии в Австрии увеличилась, но Австрия «отвергает ядерную энергию». 

«Если мы исключим из уравнения атомную энергию, уголь, а затем газ, у нас возникнут проблемы» — заявил глава МИДа.

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Требования России исключить вступление Украины в НАТО и вывести войска альянса из государств - членов НАТО он считает неприемлемыми. В случае вторжения России на Украину последует «очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ», сказал Шалленберг.

Пока по «Северному потоку — 2» не идет газ, он является рычагом давления для США и Германии, заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Бербок говорила, что «Северный поток – 2» пройдет сертификацию, если будет соответствовать «букве и духу европейского энергетического законодательства». На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым она также подчеркнула, что правительство ФРГ не даст использовать газопровод в качестве «оружия».

«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере «Северного потока — 2». 29 декабря 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о временной приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать компанию можно лишь после того, как она будет «организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных