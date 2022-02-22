Как Госдума и Совет Федерации обсуждали независимость ДНР и ЛНР

Выступавший последним лидер думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заверил, что ДНР и ЛНР только выиграют от такого решения. «Посмотрите, в каком состоянии Крым (до 2014 г. был в составе Украины. – «Ведомости») и в каком состоянии Донбасс и Украина», – сказал Васильев. «Назывались цифры, вдумайтесь в это: 4 млн населения, 800 000 уже являются гражданами России, 1,2 млн – в стадии оформления гражданства. Вот простые люди все давно поняли, они поняли, что [можно] найти мир, спокойствие, и, кстати, Крым тому хороший пример», – сказал Васильев.