Как Госдума и Совет Федерации обсуждали независимость ДНР и ЛНР

Как Госдума и Совет Федерации обсуждали независимость ДНР и ЛНРДепутаты и сенаторы поддержали независимость республик фактически единогласно
Депутаты, а затем и сенаторы ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР, а также ЛНР, внесенные в Госдуму президентом 22 февраля после подписания с руководителями республик. Ратификация договоров позволит, к примеру, создавать военные базы на территории этих республик.
«Обращение Госдумы давало шанс украинским властям одуматься»
О признании независимости ДНР и ЛНР президент Владимир Путин заявил вечером 21 февраля. После этого он подписал соответствующие указы и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
Представляя поступившие в Госдуму на ратификацию договоры, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из минских соглашений. По его словам, в последние дни обстановка в Донбассе обострилась, более 80 000 человек выехали в Россию после начала эвакуации. Поэтому, чтобы не допустить кровопролития, Путин и поддержал обращения депутатов Госдумы, а также лидеров ДНР и ЛНР о признании независимости республик, отметил Руденко.
Договоры, представленные в палату, являются обычными при признании независимости государств и носят рамочный характер, сказал заместитель министра иностранных дел. Такие документы, пояснил Руденко, оговаривают взаимодействие во внешней политике, обеспечении безопасности, в том числе оказания помощи, в частности военной, включая возможность строительства военных баз на территориях. Гарантируется защита национальных меньшинств на территории ДНР и ЛНР, определяются ключевые направления торгово-экономических отношений, продолжил Руденко. Договоры заключаются на десять лет и могут продляться на пять лет. По словам Руденко, документ должен защитить права тех, кто проживает в ДНР и ЛНР.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в свою очередь напомнил, что обращение депутатов к президенту о признании независимости ДНР и ЛНР было непростым «и для комитета, и для партий, которые определялись тогда в дорожной карте»: «Мы тогда говорили, что это обращение дает шанс украинским властям еще неделю назад, 15 февраля, одуматься, принять решение деэскалировать ситуацию и приступить хотя бы к одному пункту выполнения минских договоренностей».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкции были бы, даже если бы Россия не признала ДНР и ЛНР. Поэтому нужно «сплотиться», чтобы такие решения принимались «поддержке всех фракций», отметил спикер, и такой поддержки удалось добиться.
Во время выступления от фракций лидер КПРФ Геннадий Зюганов (он и внес с товарищами по партиями обращение к президенту о признании независимости ДНР и ЛНР) поблагодарил Путина за то, что вопрос Донбасса обсуждался на открытом заседании Совбеза.
«Эффективная республика в рамках Советского Союза»
Зюганов охарактеризовал Украину как «эффективную республику в рамках Советского Союза». «Мы всегда разделяли и разделяем историческую Украину от нацистско-бандеровской власти», – заявил лидер КПРФ и заверил, что России нужно помочь Украине скинуть «западное ярмо». Но США, уверен он, «будут делать все, чтобы поджигать очаги войны на нашей территории».
От ЛДПР выступал Андрей Луговой – лидер партии Владимир Жириновский находится в больнице, но, по словам Володина, идет на поправку. Депутат показал широко распространившееся в соцсетях видео с выступлением самого Жириновского, который в прошлом году на пленарном заседании заявил, что надо «спасать людей в Донбассе»: «Вы почувствуете все в 4 часа утра, 22 февраля [2022 г.]».
Историческим днем 22 февраля считает и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он предложил сформировать законы «особого периода», чтобы в связи с признанием ДНР и ЛНР решать проблемы наших граждан, проблемы бедности, проблемы ценообразования и т. д.
Поддержали признание ДНР и ЛНР и «Новые люди» – фракция, которая появилась в Госдуме лишь в 2021 г. и не участвовала в юридических процедурах по принятию Крыма в состав России.
«Демократия это когда мы дискутируем до принятого решения. А когда решение принято, нужно действовать», – сообщил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков (лидер фракции Алексей Нечаев, как сообщали СМИ, заболел коронавирусом). Особенно важны сейчас, как сообщил Даванков, решительные и быстрые действия правительства, потому что «мы точно понимаем, что санкции только усилятся, курс доллара вырастет и станет сложнее».
Выступавший последним лидер думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заверил, что ДНР и ЛНР только выиграют от такого решения. «Посмотрите, в каком состоянии Крым (до 2014 г. был в составе Украины. – «Ведомости») и в каком состоянии Донбасс и Украина», – сказал Васильев. «Назывались цифры, вдумайтесь в это: 4 млн населения, 800 000 уже являются гражданами России, 1,2 млн – в стадии оформления гражданства. Вот простые люди все давно поняли, они поняли, что [можно] найти мир, спокойствие, и, кстати, Крым тому хороший пример», – сказал Васильев.
В процессе обсуждения в проекты договоров была внесены лишь одна правка – чтобы они вступили в действие сразу после ратификации Госдумой и Советом Федерации. За оба договора проголосовало по 400 депутатов. Лишь за договор с ДНР сначала голосовали 399 человек, но позже коммунист Олег Смолин сказал, что случайно задел экран, но голосовал «за».
«Россия убрала этот пакет с санкциями в пакет с пакетами»
Члены Совета Федерации, которые собрались на заседание во внеочередном порядке, также единогласно голосовали за ратификацию документов. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что это «историческое решение, от которого напрямую зависит судьба миллионов жителей Донбасса – русских, русскоязычных, украинцев».
«За это время [последние семь лет] выросли и уже пошли в школу дети, которые не знают другой жизни, кроме жизни в прифронтовой полосе, а когда-то богатый, процветающий, индустриально развитый край пережил самый драматичный экономический и социальный спад со времен Великой Отечественной войны», – заявила она.
Сенатор от Приморского края Светлана Горячева сообщила, что в СМИ должна появиться рубрика «Кто судьи России», где описывали бы, кто пострадал от государств-агрессоров. Она предложила составить список поддерживающих Украину стран и заявить о выдворении из России их бизнеса. По ее словам, также надо прекратить поставки энергоресурсов таким странам, в том числе газа, разорвав контракты с Украиной, Польшей и другими странами.
Сенатор от Красноярского края Валерий Семенов заявил, что решение о признании ДНР и ЛНР было для западных партнеров «как укол в шоковой терапии»: «После принятых решений президента как будто все прозрели. Вспомнили про минские соглашения, предлагают переговоры. Но где эти люди были на протяжении последних восьми лет».
«Против России ввели очередной пакет с санкциями, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в нашем доме», – заявила сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева.
Россия показывает свое величие и добрую волю, принимая под свою защиту две республики, заявил сенатор от Якутии Егор Борисов: «Такие добрые шаги должны поддерживаться, а не отрицаться». Крымчане давно ждали этого шага, сказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. А Зеленский, по ее словам, перешел все красные линии, когда заявил на конференции в Мюнхене, что Украина хочет стать ядерной державой».
О поддержке независимости ДНР и ЛНР еще в ночь на 22 февраля стали сообщать губернаторы российских регионов, хотя их мнение не имеет юридического значения для признания республик.
Совместное заявление сделали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель заксобрания Александр Бельский. Решение также поддержали Роман Старовойт (глава Курской области), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Валерий Дадаев (Саратовская область), Олег Кожемяко (Приморье) и другие. По словам Кожемяко, «хоть Приморье и далеко от этих братских республик», регион не может оставаться в стороне, «когда там гибнут мирные люди, наши сограждане».