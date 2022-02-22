Российский рынок открылся падением

Российский рынок открылся падениемИнвесторы реагируют на признание независимости ДНР и ЛНР
Фондовый рынок России 22 февраля продолжает снижение: индекс Мосбиржи к 10:14 мск падал на 8,52%, его долларовый аналог РТС – на 10,63%. Но через час падение замедлилось: индекс Мосбиржи снижается на 4,5%, РТС – на 5,7%. Оба индекса находятся на уровне минимумов осени 2020 г.
Доллар дорожает к рублю и стоит 80 руб., евро торгуется по 91 руб.
Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга, теряет в начале торгов вторника 3%: показатель опустился к уровням октября 2015 г., следует из данных Московской биржи.
21 февраля стало для российского фондового рынка катастрофой, которой с ним не случалось со времен начала Крымской весны: на фоне обострения ситуации вокруг Донбасса индекс Мосбиржи рухнул по итогам основной сессии на 10,5% до 3036 пунктов, его долларовый аналог РТС упал еще сильнее – на 13,2% (1207 пунктов). Последний раз по итогам одного дня рынок по индексу Мосбиржи падал с такой силой 3 марта 2014 г., когда начали разворачиваться события вокруг присоединения Крыма к России. А РТС падал сильнее по итогам дня только в октябре 2008 г. – на 13,6%.
Российский президент Владимир Путин вечером 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и после обращения к нации подписал соответствующий указ. Индекс Мосбиржи за весь торговый день 21 февраля, включая дополнительные сессии (IMOEX2) во время обращения президента, терял более 18%, но к 23:30 мск уже падал на 14,38%.
Обе палаты парламента уже назначили на 22 февраля внеочередные заседания, чтобы ратифицировать, как сказал Путин, договоры о дружбе с ДНР и ЛНР.
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что признание Россией независимости самопровозглашенных республик Донбасса означает выход из минских соглашений.
В 2014 г., когда были введены первые жесткие санкции против России из–за включения в ее состав Крыма, на курс, падение ВВП и стагнацию доходов повлияли не столько ограничения, сколько снижение цен на экспортные российские товары и политика ЦБ, говорил ранее «Ведомостям» руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. Сейчас нет четкого понимания, какими могут быть санкции на экспорт российских энергоносителей, отмечала директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Скорее всего, речь может идти о своего рода пропорциональном сокращении закупок российской нефти основными европейскими потребителями.