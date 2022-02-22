Российский рынок открылся падением

21 февраля стало для российского фондового рынка катастрофой, которой с ним не случалось со времен начала Крымской весны: на фоне обострения ситуации вокруг Донбасса индекс Мосбиржи рухнул по итогам основной сессии на 10,5% до 3036 пунктов, его долларовый аналог РТС упал еще сильнее – на 13,2% (1207 пунктов). Последний раз по итогам одного дня рынок по индексу Мосбиржи падал с такой силой 3 марта 2014 г., когда начали разворачиваться события вокруг присоединения Крыма к России. А РТС падал сильнее по итогам дня только в октябре 2008 г. – на 13,6%.