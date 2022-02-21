Обвал фондового рынка России стал сильнейшим со времен Крымской весны

Обвал фондового рынка России стал сильнейшим со времен Крымской весныКак скажется на инвесторах признание независимости ДНР и ЛНР
21 февраля стало для российского фондового рынка катастрофой, которой с ним не случалось со времен начала Крымской весны: на фоне обострения ситуации вокруг Донбасса индекс Мосбиржи рухнул по итогам основной сессии на 10,5% до 3036 пунктов, его долларовый аналог РТС упал еще сильнее – на 13,2% (1207 пунктов). Сила обвала фондового рынка по итогам одного дня сравнима с 3 марта 2014 г., когда было объявлено о проведении референдума за присоединение Крыма и Севастополя: тогда индекс Мосбиржи рухнул на 10,79%, свидетельствуют данные биржи. А РТС падал сильнее по итогам дня только в октябре 2008 г. – на 13,6%.
Курс рубля в понедельник упал относительно доллара и евро на 3%: американская валюта к полуночи стоит дороже 79,7 руб. (+2,4 руб.) евро торгуется по 90 руб. (+2,7 руб.)
Индекс Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии (IMOEX2) во время обращения президента Владимира Путина, по итогам которого он подписал приказ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, терял более 18%, но к 23:30 уже падал на 14,38%.
Индексы Мосбиржи и РТС сейчас откатились до уровней осени 2020 г. С начала года индекс Мосбиржи потерял в цене почти 20%, РТС – 24,3%. Индекс волатильности российского рынка (RVI) превысил 92 пункта – в последний раз выше этого значения индекс был в марте 2020 г.
Среди голубых фишек в цене теряли бумаги «Роснефти», Сбербанка, «Новатэка», «Яндекса» и «Алросы». В лидерах падения также бумаги VK и ВТБ – они рухнули на 18 и 17,2% соответственно.
Капитализация трех крупнейших компаний – «Газпрома», «Роснефти» и Сбербанка – за день упала почти на 3 трлн руб. Капитализация «Роснефти» упала на 1 трлн руб. до 4,96 трлн, Сбербанка – на 970 млрд руб. до 4,9 трлн, «Газпрома» – 850 млрд руб. до 6,5 трлн.
Из-за возросшей волатильности на рынках Минфин отменил запланированные на 22 февраля аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).
Конфликт на востоке Украины выходит на новый уровень, говорит руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых: история с эвакуацией мирного населения стала новой точкой невозврата и 21 февраля ситуация ухудшалась. Санкции против банков (если не отключение от SWIFT, то это может быть запрет банкам США работать с отдельными российскими банками, скорее всего крупными) становятся более реалистичным сценарием. Это запустило новую волну распродаж, которая усилилась срабатыванием стоп-лоссов и маржин-коллов, говорит аналитик.
С утра инвесторы надеялись на деэскалацию ввиду возможной встречи президента США Джо Байдена и Владимира Путина, говорит руководитель отдела торговли акциями «Атона» Элбек Далимов. Падение усилилось после того, как стало известно о разрушении пограничного поста на территории РФ после попадания в него снаряда, прилетевшего с территории Украины, говорит аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. Вечером в открытом режиме прошло заседание Совета безопасности России.
Ситуация с ДНР и ЛНР расширяет вероятность немедленных санкций, отмечает аналитик. По его словам, на фоне обострения ситуации индекс Мосбиржи может упасть в зону 2800–3000 пунктов.
В подобных ситуациях инвестору стоит избегать использования заемных средств, советует Кочетков, так как при высокой волатильности рынка можно столкнуться с неожиданным маржин-коллом. Кроме того, обвальное падение рынка создает возможность для открытия долгосрочных позиций – т. е. стоит обратить внимание на стабильные компании, которые будут работать при любых вариантах реализации санкционных или прочих рисков. Российский рынок был дешевым до падения, а после падения он становится еще более интересным, считает эксперт: «Поэтому наличность – это главный друг инвестора в таких обстоятельствах».
Защитную часть портфеля следует увеличить в моменты повышенной волатильности, говорил ранее «Ведомостям» старший портфельный управляющий «Сбер управление активами» Григорий Островский. Один из базовых подходов к ребалансировке портфеля в период высокой волатильности – увеличение доли денежных средств в портфеле до стабилизации ситуации на рынке, отмечал инвестиционный консультант ФГ «Финам» Марат Райхель.-