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Зеленский прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что признание Россией независимости самопровозглашенных республик Донбасса означает выход из минских соглашений.

«Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских соглашений», — сказал Зеленский. По его словам, Киев провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, в рамках которого действия России были однозначно оценены как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства.

Зеленский подчеркнул, что границы Украины останутся такими, какими их признало международное сообщество, «несмотря на заявления Российской Федерации». «Мы верны мирному и дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. Мы ничего никому не отдадим. Мы в этом уверены», — заявил политик.

Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.

ЕС, НАТО и США осудили решение Москвы. ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание суверенитета ДНР и ЛНР, так как это противоречит минским соглашениям и усилит напряженность в регионе. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР предсказуемой. По ее словам, западные переговорщики постоянно проявляли цинизм и равнодушие к жителям этих территорий.

Ранее по теме: Владимир Путин поставил точку в вопросе о принадлежности Донбасса Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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