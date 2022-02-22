Зеленский прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Зеленский подчеркнул, что границы Украины останутся такими, какими их признало международное сообщество, «несмотря на заявления Российской Федерации». «Мы верны мирному и дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. Мы ничего никому не отдадим. Мы в этом уверены», — заявил политик.