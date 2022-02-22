Зеленский прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что признание Россией независимости самопровозглашенных республик Донбасса означает выход из минских соглашений.
«Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских соглашений», — сказал Зеленский. По его словам, Киев провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, в рамках которого действия России были однозначно оценены как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства.
Зеленский подчеркнул, что границы Украины останутся такими, какими их признало международное сообщество, «несмотря на заявления Российской Федерации». «Мы верны мирному и дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. Мы ничего никому не отдадим. Мы в этом уверены», — заявил политик.
Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.
ЕС, НАТО и США осудили решение Москвы. ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание суверенитета ДНР и ЛНР, так как это противоречит минским соглашениям и усилит напряженность в регионе. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР предсказуемой. По ее словам, западные переговорщики постоянно проявляли цинизм и равнодушие к жителям этих территорий.