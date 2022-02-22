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Bloomberg: ЕС введет санкции против ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и банка «Россия»

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Европейский союз (ЕС) введет санкции в отношении трех российских финансовых организаций — госкорпорации ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и банка «Россия», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg. Такой шаг обусловлен признанием Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

О планах запретить операции с российскими кредитными организациями ранее сегодня сообщили председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель. Их заявление опубликовано на сайте ЕК. Конкретные банки в тексте не указаны, однако там отмечается, что они финансируют российских военных и другие операции в Донбассе.

В заявлении европейских политиков также говорится, что санкции наложат на людей, участвовавших в принятии решения по признанию ДНР и ЛНР. По данным Bloomberg, ограничения затронут 351 депутата Госдумы и еще 11 человек.

Также санкции могут наложить на российские гособлигации и принять прочие меры, чтобы ограничить доступ правительства страны к финансовым рынкам и услугам ЕС. В Европе хотят ограничить возможности ДНР и ЛНР в области торговли. Полный пакет санкций ЕС представит во второй половине дня 22 февраля, отмечается в заявлении.

Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель назвали незаконным и неприемлемым решение России о признании самопровозглашенных республик. В ЕС считают, что данный шаг нарушает международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины и ведет к дальнейшей эскалации кризиса.

Ранее о том, что ЕС наложит санкции на российский госдолг и чиновников, сообщил Reuters. Кроме того, Великобритания ввела ограничения против пяти кредитных организаций — банка «Россия», «Черноморского банка торговли и развития», Генбанка, «Индустриального сберегательного банка» и Промсвязьбанка.

Вчера главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик, чтобы защитить местное население. После этого состоялось заседание Совета безопасности, в ходе которого главы министерств и ведомств поддержали данную инициативу. Вечером президент России Владимир Путин выступил с обращением, где объявил о признании самопровозглашенных республик, и подписал соответствующие указы. Сегодня Госдума и Совет Федерации одобрили федеральный закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. В ЕС, США, на Украине и еще в ряде государств осудили данное решение, призвав Москву отменить его.

Ранее по теме: Reuters: санкции ЕС за признание ДНР и ЛНР затронут госдолг и сотни чиновников

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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