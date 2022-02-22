Bloomberg: ЕС введет санкции против ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и банка «Россия»
О планах запретить операции с российскими кредитными организациями ранее сегодня сообщили председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель. Их заявление опубликовано на сайте ЕК. Конкретные банки в тексте не указаны, однако там отмечается, что они финансируют российских военных и другие операции в Донбассе.
В заявлении европейских политиков также говорится, что санкции наложат на людей, участвовавших в принятии решения по признанию ДНР и ЛНР. По данным Bloomberg, ограничения затронут 351 депутата Госдумы и еще 11 человек.
Также санкции могут наложить на российские гособлигации и принять прочие меры, чтобы ограничить доступ правительства страны к финансовым рынкам и услугам ЕС. В Европе хотят ограничить возможности ДНР и ЛНР в области торговли. Полный пакет санкций ЕС представит во второй половине дня 22 февраля, отмечается в заявлении.
Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель назвали незаконным и неприемлемым решение России о признании самопровозглашенных республик. В ЕС считают, что данный шаг нарушает международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины и ведет к дальнейшей эскалации кризиса.
Ранее о том, что ЕС наложит санкции на российский госдолг и чиновников, сообщил Reuters. Кроме того, Великобритания ввела ограничения против пяти кредитных организаций — банка «Россия», «Черноморского банка торговли и развития», Генбанка, «Индустриального сберегательного банка» и Промсвязьбанка.
Вчера главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик, чтобы защитить местное население. После этого состоялось заседание Совета безопасности, в ходе которого главы министерств и ведомств поддержали данную инициативу. Вечером президент России Владимир Путин выступил с обращением, где объявил о признании самопровозглашенных республик, и подписал соответствующие указы. Сегодня Госдума и Совет Федерации одобрили федеральный закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. В ЕС, США, на Украине и еще в ряде государств осудили данное решение, призвав Москву отменить его.