Путин: Россия должна была начать спецоперацию раньше

«Правильно сделали с точки зрения начала специальной военной операции. Почему? Потому что, оказывается, все минские соглашения никто не собирался исполнять. Руководство Украины словами бывшего президента [Петра] Порошенко тоже об этом сказало. Он подписывался, но не собирался исполнять. Я рассчитывал, что другие участники процесса были искренни с нами. Оказывается, и они тоже нас обманывали», — сказал он.