Лукашенко назвал мерзкими заявления Меркель о минских соглашениях

«Если бы это было так, как она говорит, это отвратительно. То, как это есть на самом деле, не просто отвратительно, это мерзко. Я этого не ожидал, и президент России сказал, что не ожидал, — такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко, она хочет быть в тренде», — заявил Лукашенко (цитата по «РИА Новости»).