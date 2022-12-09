Лукашенко назвал мерзкими заявления Меркель о минских соглашениях
Заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о минских соглашениях можно назвать мерзкими, она хочет «быть в тренде», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Если бы это было так, как она говорит, это отвратительно. То, как это есть на самом деле, не просто отвратительно, это мерзко. Я этого не ожидал, и президент России сказал, что не ожидал, — такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко, она хочет быть в тренде», — заявил Лукашенко (цитата по «РИА Новости»).
По словам белорусского лидера, на момент заключения минских соглашений намерения Меркель и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко урегулировать конфликт были серьезными. Украина могла сохранить целостность, если бы договоренности были выполнены, полагает президент.
Меркель в интервью газете Die Zeit ранее рассказала, что «все понимали»: конфликт на востоке Украины был заморожен, а не решен, однако заморозка дала Киеву «бесценное время».
Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Минский комплекс мер предполагал прекращение огня на юго-востоке страны, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение конституционной реформы на Украине, в том числе предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.
Украина так и не выполнила своих обязательств в рамках договоренностей, также она отказывалась от прямых переговоров с представителями ДНР и ЛНР. 22 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин назвал «убитыми» минские соглашения задолго до признания Россией в феврале ДНР и ЛНР.