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Лукашенко назвал мерзкими заявления Меркель о минских соглашениях

Ведомости

Заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о минских соглашениях можно назвать мерзкими, она хочет «быть в тренде», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если бы это было так, как она говорит, это отвратительно. То, как это есть на самом деле, не просто отвратительно, это мерзко. Я этого не ожидал, и президент России сказал, что не ожидал, — такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко, она хочет быть в тренде», — заявил Лукашенко (цитата по «РИА Новости»).

По словам белорусского лидера, на момент заключения минских соглашений намерения Меркель и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко урегулировать конфликт были серьезными. Украина могла сохранить целостность, если бы договоренности были выполнены, полагает президент.

Меркель в интервью газете Die Zeit ранее рассказала, что «все понимали»: конфликт на востоке Украины был заморожен, а не решен, однако заморозка дала Киеву «бесценное время».

Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Минский комплекс мер предполагал прекращение огня на юго-востоке страны, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение конституционной реформы на Украине, в том числе предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

Украина так и не выполнила своих обязательств в рамках договоренностей, также она отказывалась от прямых переговоров с представителями ДНР и ЛНР. 22 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин назвал «убитыми» минские соглашения задолго до признания Россией в феврале ДНР и ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных