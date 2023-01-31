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Порошенко заявил о времени на строительство армии за счет минских соглашений

Ведомости

Минские соглашения 2014-2015 гг. дали Украине восемь лет на строительство своей армии и антироссийской международной коалиции, заявил экс-президент страны Петр Порошенко в документальном фильме BBC «Путин против Запада».

«Знаете, в чем состоит успех минских соглашений, несмотря на то что Россия не выполнила ни один из их пунктов? Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», – приводит его слова ТАСС.

Авторы фильма также взяли комментарий у Кристофа Хойсгена, который в 2005-2017 гг. был советником по вопросам политики безопасности экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По его словам, Порошенко заявил Меркель о необходимости соглашения с Россией, поскольку силы Украины оказались в плачевном положении в Дебальцево. «Они едва могут держать рубежи, что если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев», – сказал он.

7 декабря 2022 г. Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время». В конце декабря слова Меркель подтвердил и экс-президент Франции Франсуа Олланд, который принимал участие в подписании договоренностей.

В МИД РФ заявление Меркель сочли «заявкой на трибунал», в Кремле же невыполнение условий соглашений назвали предтечей спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 г.

Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, которые завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных