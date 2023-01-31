Порошенко заявил о времени на строительство армии за счет минских соглашений

Авторы фильма также взяли комментарий у Кристофа Хойсгена, который в 2005-2017 гг. был советником по вопросам политики безопасности экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По его словам, Порошенко заявил Меркель о необходимости соглашения с Россией, поскольку силы Украины оказались в плачевном положении в Дебальцево. «Они едва могут держать рубежи, что если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев», – сказал он.