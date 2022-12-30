Экс-президент Франции подтвердил слова Меркель о минских соглашениях

«Ангела Меркель права. Минские соглашения на время остановили наступление россиян. С 2014 г. Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 г. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — отметил Олланд.