Газета
Политика

Экс-президент Франции подтвердил слова Меркель о минских соглашениях

Ведомости

Минские соглашения 2014-2015 гг. позволили Украине укрепить вооруженные силы, заявил в интервью The Kyiv Independent экс-президент Франции Франсуа Олланд, который принимал участие в подписании договоренностей.

«Ангела Меркель права. Минские соглашения на время остановили наступление россиян. С 2014 г. Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 г. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — отметил Олланд.

7 декабря экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время».

Слова экс-канцлера ФРГ прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала высказывание Меркель «заявкой на трибунал». По ее словам, подобное признание прозвучало впервые и лишь подтвердило то, «о чем [российские власти] говорили много лет».

Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, которые завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции.

Ранее по теме: Путин заявил, что разочарован высказыванием Меркель о минских соглашениях

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных