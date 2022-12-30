Экс-президент Франции подтвердил слова Меркель о минских соглашениях
Минские соглашения 2014-2015 гг. позволили Украине укрепить вооруженные силы, заявил в интервью The Kyiv Independent экс-президент Франции Франсуа Олланд, который принимал участие в подписании договоренностей.
«Ангела Меркель права. Минские соглашения на время остановили наступление россиян. С 2014 г. Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 г. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — отметил Олланд.
7 декабря экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время».
Слова экс-канцлера ФРГ прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала высказывание Меркель «заявкой на трибунал». По ее словам, подобное признание прозвучало впервые и лишь подтвердило то, «о чем [российские власти] говорили много лет».
Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, которые завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции.