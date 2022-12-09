Путин заявил, что разочарован высказыванием Меркель о минских соглашениях
Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о минских соглашения неожиданное и разочаровывающее, заявил президент России Владимир Путин.
«Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет с нами себя искренне», — отметил Путин (цитата по ТАСС).
По его словам, немецкая сторона всегда поддерживала Украину, однако казалось также, что Берлин искренне стремился к урегулированию на принципах, которые были достигнуты, в том числе и в рамках минского процесса.
«Я уже много раз говорил, что мы готовы к договоренностям, мы открыты, но это заставляет нас задуматься о том, с кем мы имеем дело», — заключил президент.
7 декабря в интервью газете Die Zeit она заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время».
Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, которые завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции.
Минский комплекс мер предполагал прекращение огня на юго-востоке страны, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение конституционной реформы на Украине. Ее результатом должна была стать децентрализация власти на Украине с учетом предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Однако минские соглашения так и не были выполнены.