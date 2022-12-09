Путин заявил, что разочарован высказыванием Меркель о минских соглашениях

«Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет с нами себя искренне», — отметил Путин (цитата по ТАСС).