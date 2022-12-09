Путин: процесс урегулирования на Украине будет непростым и длительным
Под длительным процессом появления результатов специальной военной операции (СВО) имелась в виду длительность урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
«Что касается длительности процесса СВО, я имел в виду длительность процесса регулирования», — уточнил российский лидер (цитата по «РИА Новости»).
Путин подчеркнул, что в настоящее время спецоперация «идет своим чередом», проблем в зоне боевых действий у российской армии нет. Президент пояснил, что процесс разрешения конфликта будет непростым и потребует времени. По его словам, всем сторонам придется «согласиться с реалиями, которые складываются на земле».
6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не видят перспектив переговоров между Россией и Украиной. Он заявил, что для появления этих перспектив должны быть достигнуты цели спецоперации.
7 декабря на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин отметил, что появление результатов СВО может стать длительным процессом. В то же время, добавил он, одним из итогов спецоперации уже можно считать то, что Азовское море стало внутренним морем России.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 21 сентября он подчеркнул, что цели СВО не изменились.
В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Накануне, 8 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что целью спецоперации не является присоединение новых территорий. В то же время, добавил он, предстоит проделать еще много работы по освобождению оккупированных Украиной регионов.