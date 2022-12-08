Песков: целью СВО не является присоединение новых территорий
Целью спецоперации на Украине не является присоединение новых территорий к России, но впереди предстоит еще много работы по освобождению оккупированных территорий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Об этом речи не идет (о присоединении новых территорий. – "Ведомости") , по крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий, еще в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить», — таким образом Песков ответил на вопрос о целях спецоперации и о том, есть ли среди них присоединение новых территорий.
Накануне, 7 декабря, в ходе онлайн-встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин отметил среди значимых результатов спецоперации то, что Азовское море стало внутренним морем России. «Появились новые территории. Ну вот, и такой значимый результат для России», — сказал он.
Песков объяснил, что под новыми территориями подразумеваются те, которые были сформированы «в рамках защиты этих людей [тех, которые живут на юго-востоке Украины]». По его словам, денацификация и демилитаризация остались главными целями спецоперации России.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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