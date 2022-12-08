Песков: целью СВО не является присоединение новых территорий

«Об этом речи не идет (о присоединении новых территорий. – "Ведомости") , по крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий, еще в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить», — таким образом Песков ответил на вопрос о целях спецоперации и о том, есть ли среди них присоединение новых территорий.