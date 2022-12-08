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Песков: целью СВО не является присоединение новых территорий

Ведомости

Целью спецоперации на Украине не является присоединение новых территорий к России, но впереди предстоит еще много работы по освобождению оккупированных территорий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Об этом речи не идет (о присоединении новых территорий. – "Ведомости") , по крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий, еще в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить», — таким образом Песков ответил на вопрос о целях спецоперации и о том, есть ли среди них присоединение новых территорий.

Накануне, 7 декабря, в ходе онлайн-встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин отметил среди значимых результатов спецоперации то, что Азовское море стало внутренним морем России. «Появились новые территории. Ну вот, и такой значимый результат для России», — сказал он.

Песков объяснил, что под новыми территориями подразумеваются те, которые были сформированы «в рамках защиты этих людей [тех, которые живут на юго-востоке Украины]». По его словам, денацификация и демилитаризация остались главными целями спецоперации России.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных