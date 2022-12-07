Путин допустил, что появление результатов СВО станет длительным процессом
Появление результатов специальной военной операции на Украине может быть длительным процессом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. <...> Появились новые территории. Ну вот, и такой значимый результат для России», — сказал Путин. Глава российского государства добавил, что одним из результатов спецоперации стало то, что Азовское море стало внутренним морем России.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». 19 октября российский президент принял решение ввести военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Путин отметил, что главы этих территорий будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Он уточнил, что их действия должны соответствовать обстановке.
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