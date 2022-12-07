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Путин допустил, что появление результатов СВО станет длительным процессом

Ведомости

Появление результатов специальной военной операции на Украине может быть длительным процессом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. <...> Появились новые территории. Ну вот, и такой значимый результат для России», — сказал Путин. Глава российского государства добавил, что одним из результатов спецоперации стало то, что Азовское море стало внутренним морем России.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». 19 октября российский президент принял решение ввести военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Путин отметил, что главы этих территорий будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Он уточнил, что их действия должны соответствовать обстановке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных