Путин допустил, что появление результатов СВО станет длительным процессом

30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». 19 октября российский президент принял решение ввести военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Путин отметил, что главы этих территорий будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Он уточнил, что их действия должны соответствовать обстановке.