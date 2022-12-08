В Кремле ответили на заявление Зеленского о возможном завершении конфликта в 2023 году
Конфликт на Украине может завершиться «завтра при желании», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это все может закончиться. Это все может закончиться завтра при желании», — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил, что конфликт на территории страны может завершиться в 2023 г. «Я считаю, что украинцы и в следующем году будут самыми влиятельными, но уже в мирное время», — сказал он.
Между тем Путин накануне, 7 декабря, в ходе онлайн-встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) сообщил, что спецоперация может стать «длительным процессом». Также он напомнил, что конфликт на Украине был спровоцирован не Россией, а теми, кто пришел к власти в Киеве после государственного переворота в 2014 г.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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