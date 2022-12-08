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В Кремле ответили на заявление Зеленского о возможном завершении конфликта в 2023 году

Ведомости

Конфликт на Украине может завершиться «завтра при желании», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это все может закончиться. Это все может закончиться завтра при желании», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил, что конфликт на территории страны может завершиться в 2023 г. «Я считаю, что украинцы и в следующем году будут самыми влиятельными, но уже в мирное время», — сказал он. 

Между тем Путин накануне, 7 декабря, в ходе онлайн-встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) сообщил, что спецоперация может стать «длительным процессом». Также он напомнил, что конфликт на Украине был спровоцирован не Россией, а теми, кто пришел к власти в Киеве после государственного переворота в 2014 г.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных