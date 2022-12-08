В Кремле ответили на заявление Зеленского о возможном завершении конфликта в 2023 году

Между тем Путин накануне, 7 декабря, в ходе онлайн-встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) сообщил, что спецоперация может стать «длительным процессом». Также он напомнил, что конфликт на Украине был спровоцирован не Россией, а теми, кто пришел к власти в Киеве после государственного переворота в 2014 г.