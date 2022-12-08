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Зеленский сообщил о возможном завершении конфликта на Украине в 2023 году

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что конфликт на территории страны может завершиться в 2023 г. С таким заявлением он выступил в виообращении к газете Politico. Запись была опубликована на сайте издания. 

«Я считаю, что украинцы и в следующем году будут самыми влиятельными, но уже в мирное время», — сказал он. 

Между тем Президент России Владимир Путин накануне, 7 декабря, в ходе онлайн-встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) сообщил, что спецоперация может стать «длительным процессом». 

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ей предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля и последующее их обращение к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками».

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Целями спецоперации Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Накануне, 7 декабря, Путин напомнил, что конфликт на Украине был спровоцирован не Россией, а теми, кто пришел к власти в Киеве после государственного переворота в 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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