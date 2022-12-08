Зеленский сообщил о возможном завершении конфликта на Украине в 2023 году

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ей предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля и последующее их обращение к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками».