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Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны

Ведомости

Угроза ядерной войны в мире нарастает, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Такая угроза нарастает, что греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит [ядерное оружие] первой — но если не применит первой, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).

По его словам, ядерная стратегия России настроена на применение в случае ответно-встречного удара. «Мы никому наше ядерное оружие не передавали и не передаем, но своих союзников мы будем защищать всеми имеющимися у нас средствами», — подтвердил президент отметив, что в Европе есть тактическое ядерное оружие США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее настаивал на том, что Москва отказывается участвовать в ядерной риторике, которую активно поддерживают западные СМИ. МИД РФ также призвал страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва строго придерживается постулата о недопустимости ядерной войны, «в которой не может быть победителей».

30 ноября глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул недопустимость любого столкновения государств, обладающих ядерным оружием. «Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений», — заявил Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных