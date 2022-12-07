Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны

«Такая угроза нарастает, что греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит [ядерное оружие] первой — но если не применит первой, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).