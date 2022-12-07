Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны
Угроза ядерной войны в мире нарастает, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Такая угроза нарастает, что греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит [ядерное оружие] первой — но если не применит первой, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).
По его словам, ядерная стратегия России настроена на применение в случае ответно-встречного удара. «Мы никому наше ядерное оружие не передавали и не передаем, но своих союзников мы будем защищать всеми имеющимися у нас средствами», — подтвердил президент отметив, что в Европе есть тактическое ядерное оружие США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее настаивал на том, что Москва отказывается участвовать в ядерной риторике, которую активно поддерживают западные СМИ. МИД РФ также призвал страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва строго придерживается постулата о недопустимости ядерной войны, «в которой не может быть победителей».
30 ноября глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул недопустимость любого столкновения государств, обладающих ядерным оружием. «Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений», — заявил Лавров.
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