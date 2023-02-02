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Медведев призвал не дать шанса на реванш силам неонацизма

Ведомости

Сегодня Россия вновь вынуждена противостоять силам неонацизма, нельзя дать им шанс на реванш. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в 80-летие победы в Сталинградской битве.

«Наш долг — помнить уроки прошлого. Сохранить память о подвиге героев Великой Отечественной, их стойкости и мужестве, беззаветной преданности Родине. Поддерживать ветеранов, равняться на них. И не дать ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма, с которыми мы сегодня вынуждены сражаться вновь», — написал он на свое странице во «ВКонтакте».

Медведев также предрек нынешнему противнику поражение, как и 80 лет назад, подчеркнув, что враг «не пройдет».

Ранее сегодня с годовщиной победы в Сталинградской битве россиян поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что урок истории «усвоили не все», и вновь припомнил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель слова о минских соглашениях. Володин заявил, что обещанные Украине танки Leopard 2 «будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров».

Сталинградская битва шла с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. В ходе контрнаступления, известного как операция «Уран», советская армия окружила армию генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса и ликвидировала войска противника. 2 февраля немецкая группировка под Сталинградом (современный Волгоград) капитулировала. Считается, что победа в Сталинградской битве ознаменовала коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных