Медведев призвал не дать шанса на реванш силам неонацизма

«Наш долг — помнить уроки прошлого. Сохранить память о подвиге героев Великой Отечественной, их стойкости и мужестве, беззаветной преданности Родине. Поддерживать ветеранов, равняться на них. И не дать ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма, с которыми мы сегодня вынуждены сражаться вновь», — написал он на свое странице во «ВКонтакте».