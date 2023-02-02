Медведев призвал не дать шанса на реванш силам неонацизма
Сегодня Россия вновь вынуждена противостоять силам неонацизма, нельзя дать им шанс на реванш. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в 80-летие победы в Сталинградской битве.
«Наш долг — помнить уроки прошлого. Сохранить память о подвиге героев Великой Отечественной, их стойкости и мужестве, беззаветной преданности Родине. Поддерживать ветеранов, равняться на них. И не дать ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма, с которыми мы сегодня вынуждены сражаться вновь», — написал он на свое странице во «ВКонтакте».
Медведев также предрек нынешнему противнику поражение, как и 80 лет назад, подчеркнув, что враг «не пройдет».
Ранее сегодня с годовщиной победы в Сталинградской битве россиян поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что урок истории «усвоили не все», и вновь припомнил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель слова о минских соглашениях. Володин заявил, что обещанные Украине танки Leopard 2 «будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров».
Сталинградская битва шла с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. В ходе контрнаступления, известного как операция «Уран», советская армия окружила армию генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса и ликвидировала войска противника. 2 февраля немецкая группировка под Сталинградом (современный Волгоград) капитулировала. Считается, что победа в Сталинградской битве ознаменовала коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.