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Володин предрек танкам Leopard 2 судьбу фашистских «Тигров» после поставок на Украину

Ведомости

Немецкие танки Leopard 2, которые ФРГ решила поставить Украине, повторят судьбу фашистских «Тигров» — они будут сожжены. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

Председатель нижней палаты поздравил россиян с 80-летней годовщиной победы в Сталинградской битве. Он отметил, что этот подвг дорого стоил советскому народу — в сражении погибло «более миллиона» человек. 

В то же время, пишет Володин, урок истории «усвоили не все». Он вновь припомнил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель слова о минских соглашениях.

«Нынешний канцлер Шольц пошел еще дальше, приняв решение отправить немецкие танки воевать против России. Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров», — заявил Володин. 

Спикер Госдумы также призвал властей Германии вспомнить 1943 год и объясниться перед жителями страны, «зачем они снова втягивают немецкий народ в войну».

25 января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. 

О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Кроме того, свои Challenger 2 собирается отправить на Украину Великобритания. 

В январе в Кремле говорили, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию, но «добавят проблем» для Украины. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных