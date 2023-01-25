Германия объявила об отправке Украине 14 танков Leopard 2
Германия объявила об отправке Украине 14 танков Leopard 2, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление канцлера Олафа Шольца.
Танки немецкого производства будут поступать со складов вооруженных сил Бундесвера. Согласно заявлению, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.
«Это решение следует нашей хорошо известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем таким образом, который тесно согласован и координируется на международном уровне», – говорится в заявлении Шольца.
Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но в Берлине в этом Киеву отказывали. При этом Великобритания анонсировала поставку танков Challenger 2. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон также склоняется к решению об отправке Киеву танков Abrams M1.
Ожидалось, что решение о передаче вооружения Киеву будет принято 20 января на встрече глав оборонных министерств стран – членов НАТО на американской базе в германском Рамштайне, однако договориться с Германией об этом вновь не удалось. В МИД РФ встречу в Рамштайне назвали «провокационным подстрекательством» и «повышением ставок в конфликте».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня отметил, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника. Ущерб от поставок ляжет на плечи европейских граждан, а США, скорее всего, останутся с «хорошими барышами».