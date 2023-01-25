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Песков оценил план поставок танков Abrams Украине

Ведомости

Танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника. Ущерб от поставок ляжет на плечи европейских граждан, а США скорее всего останется с «хорошими барышами». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы повторяли, что эти танки сгорят так же, как и все остальные. Стоят только они очень дорого, и все это ляжет и ложится на плечи в первую очередь европейских налогоплательщиков. Американцы, как всегда, останутся как минимум при своих и скорее всего — с хорошими барышами», — сказал он, комментируя публикации в СМИ о решении США и Германии поставить Украине танки.

Песков обратил внимание, что пока власти Германии и США делают «много взаимоисключающих заявлений». По его словам, в НАТО «не все так гладко», в том числе по вопросу наличия танков. Представитель Кремля отметил абсурдность идеи поставок с технической точки зрения и заявил, что Запад заблуждается, будто бы танки смогут усилить военный потенциал Украины.

Накануне, 24 января, газета The Wall Street Journal также писала, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к решению об отправке Киеву танков Abrams M1. Телеканал Sky News Arabia утверждал, что речь идет об отправке 10 танков. Позже в Пентагоне эту информацию не подтвердили.  

Однако на следующий день ряд американских СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщили, что президент США Джо Байден намерен объявить о поставках танков Abrams уже сегодня, 25 января. 

Кроме того, газета Der Spiegel утверждает, что решение о передаче танков Leopard Киеву приняла Германия. Речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6. Официальное заявление власти ФРГ пока не делали. Газета El Pais ранее сегодня сообщила, что Испания также намерена отправить на Украину танки Leopard после одобрение Берлина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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