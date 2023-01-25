Песков оценил план поставок танков Abrams Украине

«Мы повторяли, что эти танки сгорят так же, как и все остальные. Стоят только они очень дорого, и все это ляжет и ложится на плечи в первую очередь европейских налогоплательщиков. Американцы, как всегда, останутся как минимум при своих и скорее всего — с хорошими барышами», — сказал он, комментируя публикации в СМИ о решении США и Германии поставить Украине танки.