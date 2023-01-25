СМИ: Байден объявит о передаче Украине танков Abrams 25 января
Президент США Джо Байден намерен уже сегодня, 25 января, объявить об отправке на Украину американских танков Abrams. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве США.
Агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников также пишет, что Вашингтон готов объявить о поставках вооружения Киеву в среду. По данным другого собеседника, речь может идти о 30 танках Abrams, которые будут переданы в ближайшие месяцы.
Источник телеканала ABC утверждает, что США могут поставить Украине от 30 до 50 танков. Собеседник допустил, что получат их украинские военные не раньше, чем через год, поскольку США нужно заключить контракты на поставку танков с их производителем.
Источники CNN добавили, что сроки прибытия военной техники на Украину по-прежнему неясны. Телеканал также отмечает, что нужно несколько месяцев, чтобы обучить военных использованию танков.
Накануне, 24 января, газета The Wall Street Journal также писала, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к решению об отправке Киеву танков Abrams M1. Телеканал Sky News Arabia утверждал, что речь идет об отправке 10 танков. Позже в Пентагоне эту информацию не подтвердили.
В Кремле неоднократно предупреждали о негативных последствиях отправки танков на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки западными странами наступательного вооружения Киеву приведут к глобальной катастрофе. Он предупредил, что в таком случае России придется использовать «более мощное оружие».
Ранее сегодня посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в ведении с Москвой «войны по доверенности». Он подчеркнул, что отправка американских танков Abrams Украине станет «вопиющей провокацией», а военная техника будет уничтожена российской армией.