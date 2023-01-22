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Володин: поставки наступательного вооружения Киеву ведут мир к страшной войне

Ведомости

Поставки западными странами наступательного вооружения Киеву приведут к глобальной катастрофе, Россия может ответить использованием более мощного оружия, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», – написал спикер Госдумы.

По его словам, «осознать ответственность перед человечеством» должны члены Конгресса США, депутаты бундестага ФРГ, Национального собрания Франции и других европейских парламентов. Своими решениями, считает Володин, Вашингтон и Брюссель «ведут мир к страшной войне». Это будут «совсем иные» боевые действия, в отличие от сегодняшних, когда РФ наносит удары «исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом», пояснил политик.

«Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны», – заявил Володин.

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Он также указал, что аргументы о неиспользовании ранее оружия массового поражения в локальных конфликтах являются несостоятельными, поскольку государства не сталкивались с угрозой «безопасности их граждан и территориальной целостности страны».

Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

Сейчас Запад обсуждает возможность поставки Украине боевых танков Leopard. По итогам консультаций глав оборонных министерств стран – членов НАТО 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии альянс согласовал предоставление Украине беспрецедентно большого по номенклатуре пакета военной помощи, однако немецкие танки Leopard 2 в него не были включены. После этого главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти ФРГ срочно передать Киеву танки. О негативных последствиях передачи Киеву тяжелых танков предупреждал также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных