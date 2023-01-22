Володин: поставки наступательного вооружения Киеву ведут мир к страшной войне

Сейчас Запад обсуждает возможность поставки Украине боевых танков Leopard. По итогам консультаций глав оборонных министерств стран – членов НАТО 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии альянс согласовал предоставление Украине беспрецедентно большого по номенклатуре пакета военной помощи, однако немецкие танки Leopard 2 в него не были включены. После этого главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти ФРГ срочно передать Киеву танки. О негативных последствиях передачи Киеву тяжелых танков предупреждал также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.