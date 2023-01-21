Эстония, Латвия и Литва призвали Германию срочно поставить Киеву танки Leopard

По итогам консультаций глав оборонных министерств стран – членов НАТО 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии альянс согласовал предоставление Украине беспрецедентно большого по номенклатуре пакета военной помощи, однако в него так и не были включены немецкие танки Leopard 2. На их экспорт Киеву Берлин как производитель и ранее неоднократно не давал согласия ни из своих запасов, ни из стран, куда они были ранее поставлены.