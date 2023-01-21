Эстония, Латвия и Литва призвали Германию срочно поставить Киеву танки Leopard
Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти ФРГ срочно передать Украине танки Leopard. Соответствующее заявление министры стран Балтии Урмас Рейнсалу, Эдгар Ринкевич и Габриэлюс Ландсбергис опубликовали в Twitter.
«Мы, министры иностранных дел, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard. Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия, как ведущая европейская держава, несет особую ответственность в этом отношении», — заявили министры.
По итогам консультаций глав оборонных министерств стран – членов НАТО 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии альянс согласовал предоставление Украине беспрецедентно большого по номенклатуре пакета военной помощи, однако в него так и не были включены немецкие танки Leopard 2. На их экспорт Киеву Берлин как производитель и ранее неоднократно не давал согласия ни из своих запасов, ни из стран, куда они были ранее поставлены.
Польша заявляла о готовности поставить Киеву 14 обещанных ей Берлином Leopard 2 Украине и без согласия немецких властей. Из стран, где такие танки стоят на вооружении, о желании передать их Украине также заявляла Финляндия.
О том, что администрация президента США Джо Байдена «увязла» в спорах с Германией по поводу отправки танков Украине, 19 января сообщал CNN со ссылкой на источники. По словам собеседников телеканала, Берлин был согласен на этот шаг только в случае отправки Киеву и американских танков Abrams. 20 января пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт заверил, что такого условия не было.
Танки Leopard 2 относятся к вооружению немецкого производства. Чтобы передать военную технику Киеву, странам сначала нужно получить одобрение Берлина. В ФРГ также напоминали, что передача танков без ее разрешения будет противозаконной.
В то же время ряд политиков ФРГ считают, что Берлин не должен препятствовать другим странам принимать решение о военной поддержке Украины. В частности, такое заявление сделал вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, комментируя планы Варшавы передать Украине танки Leopard 2. 13 января глава комитета бундестага (парламента ФРГ) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман также призвала канцлера Германии Олафа Шольца разрешить Варшаве отправить на Украину танки.
Возможная отправка на Украину тяжелых танков будет иметь негативные последствия, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, по его словам, поставки вооружений кардинально ситуацию не изменят, однако «добавят проблем» для Украины.